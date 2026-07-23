Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi zhvilloi bisedime me homologët e tij nga Brazili, Bangladeshi, Brunei, India, Papua Guinea e Re dhe Vietnami të mërkurën në Manila, në kuadër të Takimit të 59-të të Ministrave të Jashtëm të ASEAN, duke bërë thirrje për bashkëpunim më të thellë midis vendeve të Jugut Global për të promovuar zhvillimin dhe për të forcuar koordinimin, për të çuar përpara multilateralizmin.
Gjatë takimit me Ministrin e Jashtëm të Brazilit Mauro Vieira, Wang, gjithashtu anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PKK, tha se Kina dhe Brazili kanë bërë përparim pozitiv në ndërtimin e përbashkët të një komuniteti me një të ardhme të përbashkët për një botë më të drejtë dhe një planet më të qëndrueshëm. Ai shtoi se partneriteti strategjik midis dy vendeve ka qenë gjithmonë në ballë ndërkombëtarisht.
Duke vënë në dukje se Brazili është një ekonomi në zhvillim me ndikim global dhe një forcë përfaqësuese e Jugut Global, Wang tha se Kina është e kënaqur që sheh Brazilin të luajë një rol më të madh në çështjet ndërkombëtare dhe vlerëson përpjekjet e Brazilit për të mbështetur drejtësinë dhe për të mbrojtur të drejtat e vendeve në zhvillim.
Kina është e gatshme të punojë me Brazilin për të forcuar bashkëpunimin në fusha si hapësira ajrore, lidhshmëria dhe inteligjenca artificiale, duke siguruar një vrull më të fortë për zhvillimin e të dy vendeve, tha Wang. Ai gjithashtu përshëndeti pjesëmarrjen e Brazilit në Organizatën Botërore të Bashkëpunimit për Inteligjencën Artificiale.
Në takim me Ministrin e Jashtëm të Bangladeshit Khalilur Rahman, i cili është gjithashtu president i zgjedhur i sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (UNGA), Wang e uroi atë për zgjedhjen e tij dhe tha se Kina do ta mbështesë plotësisht në kryerjen e detyrave dhe do të mbështesë me vendosmëri statusin dhe rolin e Kombeve të Bashkuara.
Wang vuri në dukje se progresi drejt arritjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së ka mbetur seriozisht prapa afatit, duke i bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të fillojë planifikimin për bashkëpunimin zhvillimor pas vitit 2030. Kina ka paraqitur propozime mbi drejtimin e reformës së OKB-së në një takim të nivelit të lartë të Grupit të Miqve për Qeverisje Globale në maj, tha Wang, duke shtuar se Kina është e gatshme të punojë me presidentin e zgjedhur të UNGA-së, për të zhbllokuar potencialin e plotë të Kombeve të Bashkuara.
Lidhur me marrëdhëniet dypalëshe, Wang tha se si një fqinj i besueshëm dhe mik i mirë i Bangladeshit, Kina, si gjithmonë, do të mbështesë qeverinë e Bangladeshit në përpjekjet e saj të qeverisjes. Ai shprehu gatishmërinë e Kinës për të përmirësuar komunikimin strategjik, për të thelluar besimin e ndërsjellë politik, për të avancuar bashkëpunimin me cilësi të lartë “Një Brez, një Rrugë” dhe për të promovuar ndërtimin e një komuniteti Kinë-Bangladesh me një të ardhme të përbashkët në epokën e re.
Gjatë bisedimeve me Princin Abdul Mateen, ministrin e punëve të jashtme të Bruneit, Wang tha se marrëdhëniet Kinë-Brunei janë bërë një model barazie dhe bashkëpunimi fitimprurës midis kombeve të mëdha dhe të vogla. Ai tha se Kina është e gatshme të punojë me Brunein për të zbatuar mirëkuptimet e rëndësishme të përbashkëta të arritura nga dy krerët e shteteve, për të thelluar bashkëpunimin në fusha të tilla si ekonomia dhe tregtia, energjia dhe inteligjenca artificiale, për të avancuar zhvillimin e përbashkët detar dhe për të dhënë rezultate më të prekshme nga bashkëpunimi praktik midis dy palëve.
Në takim me Ministrin Indian të Punëve të Jashtme Subrahmanyam Jaishankar, Wang tha se Kina dhe India duhet të kenë parasysh mirëqenien e njerëzimit, të demonstrojnë përgjegjësi si vende të mëdha, të konsolidojnë momentumin pozitiv në marrëdhëniet dypalëshe dhe të forcojnë koordinimin në çështjet ndërkombëtare dhe rajonale.
Wang tha se Kina është e gatshme të punojë me Indinë për të ruajtur shkëmbime të ngushta të nivelit të lartë, për të forcuar bashkëpunimin në fusha duke përfshirë ekonominë dhe tregtinë, median, shkëmbimet njerëzore dhe kulturore, dhe për të trajtuar siç duhet çështjet e ndjeshme.
Ai gjithashtu u bëri thirrje të dyja palëve të forcojnë koordinimin dhe bashkëpunimin, të promovojnë rritjen e mekanizmit më të gjerë të bashkëpunimit të BRICS dhe të përfaqësojnë dhe mbrojnë më mirë interesat e përbashkëta të vendeve në zhvillim. Kina do të vazhdojë të mbështesë Indinë në organizimin e një samiti të suksesshëm të BRICS këtë vit, shtoi Wang.
Wang e duartrokiti shumë Papua Guinenë e Re për mbylljen e zyrës ekonomike të Taipeit, gjatë bisedimeve me Ministrin e Punëve të Jashtme të PNG-së, Justin Tkatchenko, duke thënë se ky veprim tregon angazhimin e vendit ndaj parimit të një Kine të vetme.
Wang tha se vendimi do të konsolidojë më tej themelin politik të marrëdhënieve midis Kinës dhe PNG-së dhe do të ofrojë një referencë për vendet e tjera në trajtimin e çështjeve që lidhen me institucionet e Tajvanit.
Zhvillimi i marrëdhënieve të Kinës me vendet ishullore të Paqësorit, nuk përfshin lojëra gjeopolitike ose nuk kërkon një të ashtuquajtur sferë ndikimi, tha Wang, duke shtuar se këto vende kanë të drejtë të zgjedhin në mënyrë të pavarur partnerët e tyre të zhvillimit dhe nuk duhet të ndërhyhen nga palët e treta.
Wang u takua gjithashtu me Ministrin e Jashtëm të Vietnamit Le Hoai Trung, duke thënë se, si vende socialiste dhe vende të mëdha në zhvillim, Kina dhe Vietnami duhet të zbatojnë mirëkuptimet e rëndësishme të përbashkëta, të arritura nga udhëheqësit e të dy partive dhe vendeve, si dhe të forcojnë unitetin dhe bashkëpunimin.
Të dyja palët duhet të vazhdojnë të intensifikojnë shkëmbimet e nivelit të lartë, të promovojnë bashkëpunimin praktik në fusha të tilla si lidhshmëria dhe inteligjenca artificiale dhe së bashku të ruajnë një situatë të mirë për paqen dhe zhvillimin rajonal, tha Wang.
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