Kina arrin përparimin e fundit në projektin e “diellit artificial”.
Dy magnetë kryesorë superpërçues të reaktorëve të bashkimit, duke përfshirë magnetin më të madh në botë superpërçues të Fushës Unazore (TF) për reaktorët e bashkimit, kaloi kontrollin teknik nga një grup ekspertësh të shtunën në qytetin Hefei, kryeqendrën e provincës Anhui të Kinës Lindore.
foto nga CMG
Në teknologjitë thelbësore është arritur prodhimi nga Kina 100% dhe performanca e përgjithshme është në vendet e para të arenës ndërkombëtare.
Energjia e bashkimit bërthamor është përfshirë në “Planin e 15-të pesëvjeçar” të Kinës dhe është renditur si një drejtim kyç për industritë e ardhshme. Parimi bazë i kësaj teknologjie është i njëjtë me burimin e energjisë së Diellit, prandaj quhet “diell artificial”.
Leave a Reply