Kina aktivizoi një reagim emergjent kombëtar të nivelit II për fatkeqësitë gjeologjike pas një rrëshqitje dheu në Chongqing të Kinës Jugperëndimore, duke shkaktuar shembjen e shtëpive dhe duke lënë njerëz të bllokuar, njoftoi Ministria e Menaxhimit të Emergjencave, citon “Xinhua”.
Sasi të mëdha gurësh nga shkëmbinjtë dhe dheu ranë poshtë shpatit mëngjesin e të premtes, duke zënë poshtë dhjetëra ndërtesa banimi, e duke bllokuar banorët.
Personat e shpëtuar nuk kishin pësuar lëndime kërcënuese për jetën, bënë të ditur autoritetet lokale të qarkut autonom Pengshui Miao dhe Tujia në Chongqing.
Një zyrtar i ministrisë kryesoi një ekip pune në vendngjarje për të udhëhequr operacionet e shpëtimit dhe reagimit emergjent.
Foto nga VCG
Ministria urdhëroi ekipet e shpëtimit të bënin çdo përpjekje për të kërkuar të bllokuarit, të përcaktonin shpejt numrin e njerëzve të bllokuar, të kryenin operacione shpëtimi në një mënyrë shkencore dhe të mbroheshin nga fatkeqësitë dytësore.
Ministria dërgoi 100 shpëtimtarë profesionistë nga një qendër shpëtimi në rast fatkeqësish natyrore e operuar nga “China Anneng Group”, së bashku me pajisjet e shpëtimit. Po ashtu u angazhuan dhjetëra zjarrfikëse dhe qindra person shpëtues.
Foto nga VCG
Komisioni Kombëtar për Parandalimin, Zvogëlimin dhe Ndihmën ndaj Fatkeqësive aktivizoi një reagim emergjent kombëtar të nivelit IV për ndihmë në rast fatkeqësish dhe dërgoi një ekip pune për të vlerësuar situatën dhe për të ndihmuar autoritetet lokale në sigurimin e nevojave themelore të jetesës së banorëve të prekur.
Komisioni, ministria, si dhe Administrata Kombëtare e Ushqimit dhe Rezervave Strategjike ndanë 8000 artikuj furnizimesh qendrore për ndihmë në rast fatkeqësish në Chongqing, duke përfshirë tenda, shtretër të palosshëm dhe pako emergjence familjare.
Leave a Reply