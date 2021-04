Ambasadorja Amerikan Yuri Kim është ndalur edhe në qytetin e Elbasanit, ku ka nënvizuar se tashme duhet të bëhet me saktësi procesi i numërimit dhe se kandidatët të pranojnë më qetësi gjykimin e popullit.

“Ky është momenti dhe detyra juaj. Shpresoj që të gjithë do të votojnë e të gjithë autoritetet do të përmbushin përgjegjësit e tyre për të numëruar votat me saktësi. Kandidatët dhe drejtuesit e tjerë do të mundet të bëjnë detyrën e tyre duke pritur me durim, duke pranuar gjykimin e popullit. Qytetarët më kanë thënë se kanë votuar dhe se ndiheshin të sigurt.”, tha ambasadorja nga Elbasani.

Edhe ambasadori i BE-së, Luigi Soreca e cilësoi një ditë të madhe për demokracinë ditën e sotme ku tha se pjesëmarrja ishte e madhe në votime. Ai tha se ekipet e BE do të ndjekin procesin e numërimit dhe se rezultati të pritet me qetësi e durim duke respektuar vendimmarrjen e zgjedhësit.

“Ishte një ditë e gjatë e filluam në orën 07:00 në Tiarën dhe e mbyllëm po sërish në Tiranë. Kemi qenë në Tiranë, Peqin, Elbasan, Kavajë, Durrës. Përveç disa problemeve që janë hasur që janë të pakta për aparatet e identifikimi elektronik, administrata zgjedhore ka funksionuar mirë. Ekipet e BE që vëzhguan zgjedhjet do të vëzhgojnë edhe procesin e mbylljes së votimit. Të gjithë informacionin që kemi mbledhur do ja kalojmë OSBE/ODIHR për të bërë raportin paraprak nesër. mbyllja e votimit dhe dërgimi i materialeve zgjedhore është vetëm fillimi i procesit. Komisioni i qendrave të votimit do të kryejnë procesin e tyre, por ne do të vijojmë me vëzhgimin e numërimit deri kur të kemi një rezultat. Personalisht mendoj se ishte një ditë e mirë për demokracinë dhe pash shumë qytetarët që kanë marrë pjesë në procesin e votimit dhe e ndjenë përgjegjshmërinë e tyre për të hedhur votën në kutitë e votimit. Është e rëndësishme që të jemi të qetë dhe të presim me durim rezultatin dhe të tregohet respekt për rezultatin e zgjedhjeve dhe të kemi këtë qetësi që kemi pasur deri tani“, tha Soreca.

g/kosovari