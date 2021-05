Kim Mehmeti ka dalë me një qëndrim sa i përket vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me ish kryeministrin Sali Berisha.

Mehmeti i cili prej kohësh tashmë punon në televizionin e familjes “Berisha”, thotë se vendimi i SHBA është i padrejtë pasi sipas tij duhet futur Edi Rama.

Analisti gjykon që Berishës i takon të hyjë në listën e nderit.

“Nëse ne shqiptarët do e kishim bërë ‘listën e zezë’ të burrështetasve që e plaçkitën shqiptarinë, e të cilëve, do duhej t’ua ndalonim daljen nga ‘Shqipëritë’ tona dhe do i detyronim ta kthenin të vjedhurën, shumë pak politikanë të tri dekadave të fundit do mbeteshin jashtë asaj liste.

Dhe sa më përket mua, atë listë do e filloja me ata që e rrënuan Teatrin Kombëtarë në Tiranë si dhe, në të nuk do mungonin as drejtuesit e BDI-së, që e lejuan deshqiptarizimin e Shkupit. Pra me ata që Tiranën e bënë lavartriçe ku lahet pisllëku që është duke e kalbur Shqipërinë dhe, me ata që Shkupin e bënë varrezë, ku u gropos e vërteta shqiptare për të.