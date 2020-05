Ambasadorja amrikane, Yuri Kim e ka cilësuar Samitin e Zagrebit, shprehje të shkelqyer të solidaritetit për Ballkanin Perëndimor.

Në një shënim nëTwitter, ambasadorja garanton se deklaron se SHBA do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë në reformat e nevojshme për bashkimin me BE.

“Shprehje e shkëlqyer e solidaritetit me #WesternBalkans. Ne do të vazhdojmë të mbështesim fuqimisht përpjekjet për reformat e nevojshme për t’u futur ne BE”, shkruan Kim.