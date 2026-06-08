Më 8 qershor pasdite, Presidenti i Kinës Xi Jinping zhvilloi bisedime në Phenian me Kim Jong-un, Sekretar i Përgjithshëm i Partisë së Punës të Koresë së Veriut dhe Kryetar i Këshillit të Shtetit të Koresë së Veriut.
Në takim Kim Jong – un tha se vitet e fundit, komuniteti ndërkombëtar po përjeton ndryshime të mëdha. Koreja e Veriut do të mbajë gjithmonë një qëndrim të palëkundur mbi parimin e Një Kine, duke mbështetur me vendosmëri politikat dhe qëndrimet e Kinës, për të mbrojtur interesat thelbësore. Konsolidimi dhe zhvillimi i miqësisë mes dy palëve në Epokën e Re është zgjedhja e popullit, nevoja e kohës, si dhe zgjedhja dhe vullneti strategjik i palëkundur i Koresë së Veriut. Ne do të vazhdojmë ta konsiderojmë zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe si çështjen më të rëndësishme strategjike të vendit, duke bërë çdo përpjekje për të ndërtuar marrëdhëniet Kore e Veriut-Kinë si një model i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe për të kontribuar së bashku në paqen dhe prosperitetin e rajonit dhe botës.
Gjatë bisedimeve, Xi vuri në dukje: “Shtatë vjet më pas, teksa vizitoj përsëri Phenianin e bukur, ndihem shumë i lumtur dhe veçanërisht i ngrohtë. Dëshiroj, që së bashku me shokun Sekretar të Përgjithshëm, të shfrytëzoj këtë vizitë si një mundësi për të forcuar ndërtimin dhe udhëzimin strategjik të marrëdhënieve Kinë-Kore e Veriut në Epokën e Re, për të nxitur zhvillimin në kohë të marrëdhënieve dypalëshe, me qëllimin për të sjellë më shumë përfitime për të dy vendet dhe popujt, si dhe për të dhënë një kontribut pozitiv për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin e prosperitetin rajonal, dhe madje botëror”.
Xi theksoi se pavarësisht si ndryshon situata ndërkombëtare, qëndrimi i fortë i PKK-së dhe qeverisë kineze për miqësinë tradicionale midis Kinës dhe Koresë së Veriut nuk do të ndryshojë, mbështetja e palëkundur për udhëheqësin Kim Jong-un në çështjen e socializmit koreano-verior nuk do të ndryshojë dhe vendosmëria për të mbrojtur interesat e përbashkëta të dy palëve në një mjedis strategjik të mirë nuk do të ndryshojë.
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