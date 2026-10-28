Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, ka thënë se detyra “primare” e komandantëve ushtarakë të vendit është “të përgatisin plotësisht” njësitë e tyre “për të luftuar një luftë”, duke theksuar gatishmërinë luftarake, raportuan mediat shtetërore të mërkurën.
Kim i bëri këto komente gjatë një sesioni fotografik me pjesëmarrësit në takimin e tretë të Udhëheqësve të Kompanive të Ushtrisë Popullore Koreane një ditë më parë.
“Detyra kryesore revolucionare e udhëheqësve të kompanive është të përfundojnë përgatitjet luftarake të njësive të tyre për t’u përgatitur plotësisht për të luftuar një luftë dhe mënyra për zbatimin e saj është të sjellin një përmirësim rrënjësor në stërvitjen e lodhshme dhe intensive”, tha Kim.
Ai u bëri thirrje komandantëve ushtarakë të “vërtetonin” besnikërinë e tyre ndaj Partisë së Punëtorëve në pushtet dhe “revolucionit” përmes “sukseseve krenare në shndërrimin e kompanive të tyre në radhë të barabarta për njëqind me besim të fortë revolucionar, frymë patriotike dhe guxim heroik e efikasitet luftarak të pakrahasueshëm”.
Komentet e Kim vijnë mes tensioneve të larta në Gadishullin Korean pas një shpërthimi muajin e kaluar brenda Zonës së Demilitarizuar (DMZ), e cila ndan Korenë e Veriut dhe atë të Jugut, që plagosi tre ushtarë të Koresë së Jugut.
Seuli fajësoi Phenianin për incidentin, por tha se të dyja palët duhet të rifillojnë komunikimin ushtarak për të ulur tensionet.
Pheniani i hodhi poshtë akuzat dhe ende nuk i është përgjigjur ofertës për bisedime. Të dyja palët i kanë shkruar Këshillit të Sigurimit të OKB-së duke paraqitur rrëfimet e tyre për incidentin në Zonën e Demilitarizuar të 21 shtatorit.
The post Kim Jong Un i bën thirrje ushtrisë të jetë në gatishmëri luftarake pas tensioneve në Gadishullin Korean appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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