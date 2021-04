Ambasadorja amerikane ka vijuar të kritikojë mediat dhe zërat pranë opozitës që kanë keqpërdorur fjalën e saj. Yuri Kim shkruan se SHBA nuk mbështët asnjë kandidat apo parti politike.

Duke shpërndarë emisionin e mëposhtëm, Kim kritikon kështu gazetarët Artur Zheji dhe Klodiana Lala për deformim të fjalës së saj në emisionin e Ola Brukos.

“Kjo NUK është ajo që thashë / mendoja. Ja çfarë thashë: SHBA NUK mbështet ndonjë kandidat apo parti të veçantë. SHBA mbështet të drejtën e qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre përmes votës së tyre. SHBA paralajmëron ata që e mohojnë këtë të drejtë duke blerë vota ose duke frikësuar votuesit” – thotë diplomatja amerikane.

Ditën e djeshme mediat pranë opozitës u shprehën se Kim mbështet ndryshimin, duke e interpretuar se SHBA ka dalë hapur pro Partisë Demokratike. Por pavarësisht sqarimit të djeshëm të ambasadorës, edhe sot ka vijuar keqinterpretimi i qëndrimit të SHBA.

/JavaNews/a.r

This is NOT what I said/meant. Here’s what I said: 🇺🇸 does NOT support any particular candidate or party. 🇺🇸 supports the right of citizens to express their will through their vote. 🇺🇸 warns those denying this right by buying votes or intimidating voters. https://t.co/iBHBW1qogQ

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) April 14, 2021