Një tjetër mesazh nga Ambasadorja Amerikane është shpërndarë sot zyrtarisht për mediat. Bëhet fjalë për qëndrimin e SHBA në lidhje me reformën zgjedhore.

Yuri Kim shkruan se palët mund ta konsiderojnë sistemin e Danimarkës si një mundësi për të arritur edhe më të mirën. Ajo thotë se kalimi nga listat e hapura në ato të mbyllura nuk është bindës si opsion.

Por Kim propozin një sistem hibrid sipas metodës D’Hondt.

Mesazhi i plotë:

Të nderuar anëtarë të Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore:

Së pari, unë do të doja të shpreh mbështetjen time për të gjithë ju për të rifilluar përpjekjet tuaja për të arritur marrëveshje për reformën zgjedhore. Kjo është një detyrë e vështirë, por ajo që ju keni premtuar të ndërmerrni, dhe se populli i Shqipërisë së bashku me bashkësinë ndërkombëtare shpresojnë me padurim se do të dorëzoni. Ju uroj të gjitha më të mirat teksa ju vazhdoni punën.

E kuptoj që keni bërë përparim të mirë, por ai debat për listën e hapur kundrejt listës së mbyllur mbetet jobindës.

Ndërsa i konsideroni opsionet, pyes veten nëse keni shikuar mundësinë e një sistemi hibrid. Një shembull që na vjen në mendje është Danimarka, e cila ka një sistem hibrid, duke përdorur një listë të korrigjuar sipas metodës D’Hondt.

Unë nuk jam një eksperte nga përtej çdo imagjinate, por unë do të doja të kërkoja që ju ta konsideroni këtë mundësi si një që mund të jetë një kompromis i zbatueshëm.

Ndoshta mund të këshilloheni me ekspertë të OSBE / ODHIR për këtë mundësi.

KIMI YURI

Ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë Republikës së Shqipërisë

/a.r