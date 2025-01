Një zyrtar i ushtrisë franceze konfirmoi për agjencinë e lajmeve AFP se disa dhjetëra ushtarë ukrainas që shërbenin në Brigadën 155 të Mekanizuar “Ana e Kievit” kanë dezertuar gjatë stërvitjes ushtarake në Francë.

“Ka pasur një numër të caktuar dezertimesh, por ato mbeten shumë margjinale duke pasur parasysh volumin e njerëzve që i janë nënshtruar trajnimit,” tha zyrtari anonim për agjencinë franceze të lajmeve, duke shpjeguar se “ata ishin në kazermat franceze, kishin të drejtë për të dalë”.

Ndërkohë Ukraina dhe Rusia kanë arritur një “marrëveshje paraprake” për të kryer shkëmbime të rregullta të të burgosurve, duke filluar nga të sëmurët dhe të plagosurit rëndë.

Kjo u njoftua nga Avokati i Shtetit ukrainas Dmytro Lubinets në një intervistë me transmetuesin parlamentar shtetëror Rada.

“Unë nuk dua që kjo të perceptohet menjëherë si një njoftim zyrtar, por do të shohim nëse pala ruse do ta mbajë fjalën e saj. Nëse e bën këtë, shoqëria ukrainase do të vërejë natyrën sistematike në aspektin e sasisë, kohës dhe kategoritë e të burgosurve të kthyer në shtëpi”, tha Lubinets.

Tashmë prioritet do të kenë ata që janë plagosur rëndë ose të sëmurë rëndë, të ndjekur nga të burgosurit që kanë qenë më gjatë në robëri. “Për herë të parë arritëm të vërtetojmë se listat do të krijohen bazuar kryesisht në shëndetin fizik”, përfundoi Lubinets.