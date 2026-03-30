Në një mesazh të shkruar, udhëheqësi i lartë iranian, Mojtaba Khamenei, ka falënderuar popullin irakian dhe autoritetin më të lartë fetar të Irakut, Grand Ayatollah Ali Sistani, për mbështetjen e vazhdueshme dhe qëndrimin e qartë kundër agresionit të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit.
Khamenei ka shprehur mirënjohje për ndihmën dhe solidaritetin që ka ardhur nga Iraku gjatë periudhës së tensioneve të larta ndërkombëtare, duke e vlerësuar atë si një akt të rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit mes dy shteteve dhe popujve të tyre.
Në mesazhin e tij, Khamenei ka nënvizuar se mbështetja e Irakut, veçanërisht e autoritetit fetar të lartë, është e rëndësishme për të thelluar marrëdhëniet historike dhe fetare mes dy vendeve, që kanë pasur lidhje të ngushta për shekuj me radhë, sidomos në aspektin e besimit shiit. Khamenei ka theksuar se pozita e qartë dhe e fortë e Irakut kundër agresionit ndërkombëtar ka qenë një simbol i unitetit dhe forcës së popujve në rajon.
Një tjetër pikë e rëndësishme e mesazhit të Khameneit ishte vlerësimi për qëndrimin e autoritetit të lartë fetar të Irakut, Grand Ayatollah Ali Sistani, i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm në mobilizimin e mbështetjes dhe sigurimin e një qëndrimi të vendosur ndaj shteteve që përbëjnë kërcënim për Iranin.
Sistani, i cili është një figurë me ndikim të madh në botën shiite, është përmendur si një mbështetës i fuqishëm i politikës së Iranit.
Megjithatë, spekulimet në lidhje me gjendjen shëndetësore të Khamenei-t kanë shpërthyer në media dhe opinionin publik, pasi udhëheqësi suprem i Iranit nuk ka dalë personalisht për të dhënë falënderimet. Disa zyrtarë iranianë dhe media shtetërore kanë sugjeruar se ai është duke u rikuperuar nga plagët e marra gjatë një sulmi ajror të mundshëm, por nuk janë dhënë detaje të mjaftueshme për natyrën e sulmit ose për shkallën e lëndimeve që ka pësuar.
Pavarësisht nga spekulimet, ka pasur një sërë njoftimesh nga zyrtarë të lartë të shtetit iranian që kanë theksuar se Khamenei është në proces rikuperimi dhe se ai do të vazhdojë të udhëheqë vendin në të ardhmen e afërt. Pas vdekjes së babait të tij, Ayatollah Ruhollah Khomeini, që ishte themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, Mojtaba Khamenei u bë udhëheqësi i tretë suprem i vendit, një rol i cili kërkon përgjegjësi të mëdha në një periudhë të tensionuar ndërkombëtare.
