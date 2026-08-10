KFOR-i ka nisur procesin gradual të largimit nga prania e përhershme në Urën Kryesore të Mitrovicës, duke ia kaluar gradualisht përgjegjësinë për sigurinë Policisë së Kosovës.
Misioni i NATO-s ka sqaruar se bëhet fjalë për riorganizim të pranisë dhe jo për tërheqje nga Mitrovica apo veriu i Kosovës. Procesi do të zhvillohet në mënyrë graduale dhe në koordinim me institucionet e Kosovës, Policinë e Kosovës, EULEX-in dhe aktorët e tjerë të sigurisë.
KFOR-i thekson se do të vijojë të ketë prani të dukshme në Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut, si dhe në pjesën veriore të Kosovës, duke ruajtur kapacitetet për t’iu përgjigjur çdo situate.
Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, e ka cilësuar vendimin si një zhvillim pozitiv. Ai tha se me përmirësimin e situatës së sigurisë do të reduktohet gradualisht edhe prania e Policisë së Kosovës në urë.
Sveçla u shpreh se synimi është që hapja e urës të realizohet si një zhvillim pozitiv për të gjithë dhe pa pasoja negative për asnjë komunitet.
“Ky është një lajm i mirë. Kosova po forcohet dhe është e gatshme të marrë të gjitha përgjegjësitë për të garantuar siguri për të gjithë”, deklaroi Sveçla.
Sipas tij, procesi do të vijojë në koordinim të ngushtë me KFOR-in, ndërsa hapat e mëtejshëm pritet të bëhen publikë në vijim.
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