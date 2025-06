Ilir Meta, President i PL-së, ka dhënë një tjetër intervistë, pas dënimit me 10 ditë të dhënë nga administrata e burgjeve, duke mos e lejuar të ushtrojë aktivitete sportive në burgun 313, ku ndodhet prej tetorit të vitit të kaluar me vendim të GJKKO-së.

Meta në intervistën për OraNeës shprehet se në qeli nuk ka ujë, ndërsa shprehet se u dënua me 10 ditë pasi intervistat nuk lejohen pas orës 20:00.

Meta shprehet se me zgjatjen e hetimeve ndaj tij me 6 muaj, anëtarët e SPAK kanë siguruar mandatet e përjetshme, ndërsa me ironi shprehet se Prokuroria Speciale nuk e ka zhgënjyer.

Intervista e Ilir Metës

Z.Meta a është i vërtetë lajmi që jeni dënuar me 10 ditë për mos zhvillim të aktiviteteve sportive për shkak të intervistës që dhatë pak ditë më parë për gazetaren Beti Njuma në Ora News?

Po, ky vendim “historik” është i vërtetë dhe m’u komunikua sot nga Komisioni i Disiplinës në IEPV “Jordan Misja”, gjoja pse kisha kryer një bisedë telefonike në ora 20:20, kur telefonatat lejohen deri në ora 20:00.

Këtë orar strikt unë nuk e dija sepse sigurisht do ta respektoja.

Në fakt ndalimi i aktivitetit tim sportiv (ping-pong) për 10 ditë ndodhi për shkak të intervistës që unë dhashë për kolegen tuaj Beti Njuma.

Unë kam telefonuar z. Tedi Blushi, me të cilin jam në kontakt të vazhdueshëm, i cili ishte duke zhvilluar live një intervistë me të dhe natyrisht që nuk mund t’i shmangesha pyetjeve të Znj.Njuma, në respekt jo vetëm të integritetit të lartë profesional që ka por edhe të pasionit të saj për ngjitjen në male.

Pavarësisht “dënimit historik” të jeni të bindur se intervistat e mia nuk do të ndalen, përkundrazi tani do të jenë edhe më të shpeshta.

Si ndiheni në burg tani prej 8 muajsh?

Unë personalisht ndihem në top-formë si kurrë më parë.

Ushtrohem disa herë në ditë dhe lexoj e shkruaj shumë, kam mësuar shumë gjëra të reja, pasi kurrë s’kam jetuar në konvikt.

Kam takuar (edhe pse shumë pak), njerëz të mrekullueshëm dhe fisnikë që rrinë këtu vetëm për statistika të rrejshme.

Po me të nxehtin tani si ja bëni?

Kjo nuk është sfidë për mua pasi unë kam problem kondicionerin dhe jo të nxehtin.

Vërtet tani nuk ka ujë, këtu në mes të Tiranës edhe 12 vjet pas premtimit të Kryerilindasit, por kur vjen 1 ose 2 orë, mbushim bidonat për t’u larë.

Z. Meta, përsëri shtyrje të hetimit për ju. Si e shpjegoni?

Në regjimin e inceneratorit që nuk ekziston, por që vetëm Altini nuk e kupton, kjo është “normale”.

Sidomos kur ndodh vetëm një ditë pas përfundimit të hetimeve zyrtare, të cilat po ashtu ishin shtyrë 6 muaj vetëm në interes të izolimit tim ekstrem, me qëllim rrëmbimin e 83 mandateve në 11 Maj nga Kreu i Narkoregjimit.

Kështu që nuk jam fare i zhgënjyer nga SPAK, se ata kurrë s’më kanë zhgënjyer në partishmërinë e tyre të lartë.

Si mund të siguronin edhe ata vetë mandate të përjetshme në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin?

Duhet t’i mirëkuptojmë edhe ata.

Mos jeni i penduar tani që nuk hytë në listë të mbyllur për deputet?

Nuk pendohem kurrë për vendimet që i marr me bindje të plotë.

Fakti që ndodhem në një izolim ekstrem, ku as deputetët dhe eurodeputetë apo gazetarë nuk janë lejuar të më takojnë, nuk mund të më detyrojë t’i marr vendimet si një lider që ka bërë më të mirën për demokracinë e pluralizmin politik që nga Dhjetori ’90 me Lëvizjen Studentore e deri tani.

Unë kam bërë grevë urie kundër ndryshimeve kushtetuese të nxituara në vitin 2008, që pollën listat e mbyllura dhe vranë shpirtin e parlamentarizmit për të arritur deri këtu ku jemi sot.

Këto pasoja nuk u ndjenë shumë deri në vitin 2019 kur edhe LSI dogji mandatet apo edhe thërrisja popullin në mitingun historik të 2 Marsit për të ndalur ligjin e betimeve te Lana të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese.

Shikoni ç’po ndodh aktualisht!

Duan të zerojnë çdo mendim pakice edhe në Gjykatën Kushtetuese, ndaj po e shkelin shumë rëndë Kushtetutën për të hequr edhe të vetmen gjyqtare të pavarur.

Jo se ajo mund ti pengojë në Vendimet e Gjykatës Kushtetuese në shërbim të regjimit, por se i tmerron e vërteta, argumenti, logjika, objektiviteti dhe integriteti se i nxjerr zbuluar të besuarit e “Rilindjes”.