Kandidati me nr. 2 në listën e PD në qarkut të Lezhës, Agron Gjekmarkaj, deklaron se zgjedhjet e 25 prillit nuk do të njihen nga opozita shqiptare.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale ai thekson se “paratë e krimit trukuan frymën e votës shqiptare!”.

“Pushteti lokal e qëndror me ndihme sociale, punësime abuzive, legalizime e shtëpi tërmeti ndërhyri kudo për të trukuar vullnetin për ndryshim!”, shkruan ai.

Gjekmarkaj paralajmëron se përballja po vjen, duke u shprehur se: “Do t’i përzëmë hajdutët e votës nga zyrat e shtetit dhe nga jeta e këtij kombi!”.

Deklarata e plotë:

Shqipëria në rrezik!!

Shteti dhe maa në Shqipëri janë bërë një!

Strukturat maoze të Edi Ramës masakruan procesin elektoral!

Kudo natën në cepa lagjesh në qytet në fshtra nën mbrojtjen e policisë shpërndanë para , kërcënuan, premtuan, gënjyen për votën!

Paratë e krimit trukuan frymën e votës shqiptare!

Pushteti lokal e qëndror me ndihme sociale, punësime abuzive, legalizime e shtëpi tërmeti ndërhyri kudo për të trukuar vullnetin për ndryshim!

Kjo është historia më e shemtuar e manipulimit të votave në Europë, qysh nga viti 1922 në Itali dhe 1933 në Gjermani!

Të drejtat civile varen nga humori i të fortëve!

Procesi elektoral është operacion nanciar, nuk është më ide, program, skuadër apo lider!

PD është në provën e saj më të madhe të ekzistencës!

Ajo duhet të hyjë në llogoren ku mbrohet pluralizmi dhe jeta!

Opozita e udhëhequr nga Lulzim Basha do t’i prijë kësaj beteje në sheshet shqiptare, derisa regjimi të bjerë dhe vota të kthehet!

Opozita nuk do kompleksohet nga burokratët e ambasadave ajo do të degjojë shqiptarët dhe t’i përgjigjet sdës së korrupsionit me sdën e Demokracisë!

Opozita do të marrë në dorë fatet e Demokracisë dhe të Zgjedhjeve!

Këto zgjedhje nuk do të njihen.

Ato duhen pështyrë!

Do t’i përzëmë hajdutët e votës nga zyrat e shtetit dhe nga jeta e këtij kombi!

Përballja po vjen!