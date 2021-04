Nga Frrok Çupi

Ka pasur njerëz që nuk janë martuar kurrë; sa pse nuk mund të krijonin familje!?… jo vetëm kaq, por ata kanë njohur veten e prandaj nuk merrnin në qafë tjetrin. Të paktën kaq duhet të bëjnë edhe partitë politike ‘të liga’ ose edhe politikanë të poshtër.

Nuk kanë pse ‘martohen’ me popullin këta… Nëse do të njihnin veten këta të pushtetit të vjetër që e quajnë veten ‘opozita’, atëherë do t’i kërkonin Demokracisë 240 vjeçare që të bënte një korrigjim për Shqipërinë: ‘Të mos ketë zgjedhje sa kohë jemi ne…’ Në fakt, një gjë të tillë këta e bënë ditën kur nuk pranuan të hynë në zgjedhjet e pushtetit lokal në qershorin e vitit 2019, por nuk i vunë këtë emër… Atëherë nuk deklaruan se ‘nuk po vijmë në zgjedhje për arsye se ‘e njohim veten’ dhe se ‘nuk jemi për të mbajtur pushtet’.

Të njohësh veten!, kjo është detyrë e parë, para se të ofrohesh te njerëzit e tjerë. “Njeriu ka për detyrë ta njohë veten e të kërkojë të vërtetën edhe te vetja, dhe në qoftë se nuk e bën këtë, atëherë njeriu nuk mund te jetë njeri’, shkruan Erich From. A janë ‘njerëz’, apo vetëm ‘parti’ këta që po i ofrohen popullit shqiptar, me qëllimin për t’u ardhur mbi kokë? Ose janë njerëz që nuk e njohin veten, ose janë vetëm shpirtra të vdekur të futur në zarfin ‘parti’ dhe këta si mekanizma të ftohtë u ngordhin nervin njerëzve. Këta e njohin veten sepse vetë hedhin parulla mashtruese para njerëzve me qëllim që t’u marrin votat dhe nesër t’u thonë: ‘Vetë na votuat, ikni tani!’. Këta e dinë se njerëzit e dinë se kurrë nuk kanë bërë gjë të dobishme në këtë jetë; atëherë pse duhet ta tregojnë vetë këtë gjë?!

Barrët e këqija që mban sot mbi shpatulla opozita, janë më të rëndat që ka njohur jeta: E kanë shkatërruar ekonominë e vendit në kohën kur po vinin si pushtet i ri në 1991, e pastaj gjithë pronën; e kanë deformuar demokracinë- nga liri në stalinizëm- që pa lindur akoma; ia kanë futur frikën në palcë këtij njeriu duke vrarë njerëz; në dorë kanë hurin dhe urën e zjarrit në vend që të kenë fjalën të parën; përballë opozitës qëndrojnë me ‘katër snajperë mbi kokë’ sa herë marrin pushtet; Drejtësinë e kanë hedhur të vdekur përtokë dhe tani nuk duan ta lejojnë të ringjallet; sa herë kanë ‘hipur në kalë’ shtetin ua kanë dorëzuar fëmijëve dhe familjarëve që kanë kalëruar duke grabitur edhe ushqimin e qenit; vjedhja e tyre ka qenë kaq e madhe saqë pasi kanë qeverisur 13 a 15 vjet, nuk kanë lënë asgjë mbi tokë që të thuhet ‘e tyrja’; e tyrja është vetëm një tortë 500 metra katrorë që na nxiu fytyrën para botës; sot e kësaj dite kur kombi lufton kundër dy epidemive të mëdha (tërmet dhe pandemi), këta mbajnë anën e vdekjes ‘inshallah vdesin sa më shumë të gjallë që të marrim fitoren’. Këta kanë prodhuar një president që po ndot mençurinë dhe nderin e kombit…

Këta nuk kanë bërë krime deri tani- le ta themi kaq shumë të pavërtetë! Por këta duan tani të bëjnë krimin e shënjuar të njerëzimit: Duan t’i hipin në qafë prapë njeriut dhe ta rrënojnë jetën e popullit. Duan ta bëjnë këtë gjë duke e ditur se çfarë po bëjnë- ky është krimi, jo thjesht ajo çfarë janë për vete. Prandaj duhej të kishin kërkuar ‘të mos bëhen zgjedhje tani, të paktën derisa të ketë konkurrentë të tjerë njerëzorë!’. Se do të kishin kryer edhe shërbimin ndaj vetes: Nuk do të ishin rizbuluar gjithë të zezat e tyre gjatë një fushate publike!

Po çfarë po ndodh me ta?

Disa prej tyre po mendojnë se kanë krijuar ‘identitet tjetër’ ku është fshehur ai i pari. Edhe kur ka njerëz pozitivë mes tyre, këta nuk kuptojnë se janë thjesht skllevër të grupit, jo vetë grupi; si në mafie. Presidenti, bos i të keqes, po iu kërkon ‘90 deputetë, ose vdekjen!’ Këta nuk bëjnë pyetje, si për shembull ‘a më vjen turp për ndonjë gjë nga vetja?’, ‘a jam krenar për ndonjë gjë në jetë?’, ‘a di të bëj një gjë të mirë?’, etj. Kur nuk ke asnjë përgjigje, atëherë nuk duhet guxuar drejt të keqes. Po hyjnë prapë në një eksperiencë të keqe, në vend që t’i shkruanin një letër Demokracisë 240 vjeçare ku të thonë: ‘Jemi rasti kur duhet të mos duam zgjedhje…’