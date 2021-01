“Vizitë përkujtimore” e quajti kryeministri Rama kur pa nga afër situatën pas reshjeve të shiut përgjatë lumit Gjanica, në Fier, e duke u kthyer pas në kohë, vitin 2013, tha se këtë ditë do u ishte dashur të shkonin me varkë në zonë.

“Po të ishim sot në 9 janarin e vitit 2013 do ta kishte kthyer zemrën e Fierit në një kënetë pisllëku, siç ndodhte jo vetëm pas rreshjesh aq të dendura sa ditët e fundit, po pas çdo shiu vere, kur Gjanica e bllokuar nga pisllëku i mbledhur në vite mes dy varganëve të ndërtimeve pa leje në anët e saj, transformohej në një monstër uji që hynte në çdo shtëpi e biznes, duke bërë dëme shumëmilionëshe. Ky është dallimi mes vizionit dhe verbërisë, dashurisë për vendin e njerëzit dhe llafollogjisë boshe mbi plehun e përtacisë”, tha Rama teksa thumboi Partinë Demokratike.

Thumba dhe një mesazh “të koduar” lëshoi nga Fieri kreu i qeverisë për PD-në kur tha se “i kemi xhan, por avash avash”.

Kjo batutë erdhi në momentin kur kreu i qeverisë bashkë me kryetarin e Bashkisë së qytetit Armando Subashi, vizituan parkingun nëntokësor në qendër të qytetit, dhe në të kishte vija në ngjyrë blu.

“Po këto vizat i keni bërë blu që të parkojë PD këtu poshtë? Hajde se i kemi xhan edhe ata po, avash avash…”, u shpreh Rama, pohim që vjen pak muaj para zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit.

Armando Subashi tha se këtë javë është dakordësuar dhe me ministrinë e Mbrojtjes që të nisë puna për çmontimin e urës përgjatë lumit Gjanica “e do nisë ndërtimi i shpatullave të urës së re të parashikuar që do jetë më e gjërë me standarte e do i shërbeje gjithë zonës”.

Rama paralajmëroi gjithashtu nisjen e punës shumë shpejt dhe për urën e Darëzezës.

“Këto janë shpronësimet e Shaban Memisë që ndërtonin pa leje këta demokratët e Fierit e Shabani u jepte vulat si në tokën e babës e tani paguajnë shqiptarët për ti larguar po ky është ligji që nuk është bërë për ta por për të gjithë shqiptarët…..”, tha Rama për disa ndërtesa buzë lumit Gjanica.

g.kosovari