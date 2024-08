Luani

Luanët mund të bëjnë miq, partnerë ose punëdhënës të shkëlqyeshëm, por ata nuk janë aq të mirë për të shprehur ndjenjat e tyre ose për të përballuar situata të pakëndshme. Zakonisht, kur gjërat bëhen të vështira në marrëdhënie, ata largohen (jo gjithmonë në mënyrë të qartë). Ata nuk mund të përballojnë emocionet e tyre të forta dhe bllokojnë, duke i dhënë fund marrëdhënies sepse e kanë më të lehtë.

Akrepi

Akrepat nuk kanë turp t’ju mbajnë dorën në publik dhe do t’ju prezantojnë me kënaqësi me miqtë dhe familjen. Megjithatë, ka raste që i trembin dhe largohen përfundimisht nga marrëdhënia. Gjëja e pakëndshme është se nuk mund të parashikosh se cila mund të jetë arsyeja e lëvizjes së tyre. Një histori nga fëmijëria juaj që ngjall një ndjenjë angazhimi serioz, ose një lëvizje që tregon se jeni shumë rehat, mund të jetë arsyeja e fluturimit të tyre. Sado të pasionuar dhe emocionalë që janë Akrepat, ata jo gjithmonë kërkojnë një lidhje serioze.

Shigjetari

Dëshironi të prezantoni një Shigjetar me prindërit ose të dashurit tuaj? Mendojeni mirë. Vetëm dëgjimi i kësaj fjalie do t’i bëjë Shigjetarët në jetën tuaj të shpërthejnë në djersë të ftohtë. Kjo sepse ata i kushtojnë shumë rëndësi familjes dhe e konsiderojnë atë një angazhim të madh (një situatë që nuk e pëlqejnë, për shkak të shpirtit të tyre të lirë). Pra, kur biseda bëhet serioze, ata preferojnë të largohen sesa të vazhdojnë një marrëdhënie që mendojnë se do t’i kufizojë.