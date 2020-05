Ju njohim me 4 shenja të zodiakut që në pamje të parë nuk duken ashtu, por pas pamjes së tyre të qetë fshihet një zemërim i madh. Ja cilat janë:

Binjakët

Binjakët nervozohen kur nuk arrinë ta marrin atë që duan. Zakonisht e shfaqin zemërimin e tyre kur nuk ia dalin dot të menaxhojnë gjendjen. Do të ishin më pak nervozë nëse do t’i merrnin gjërat me ngadalë dhe do të thoshin ‘jo’ ndonjëherë.

Virgjëresha

Virgjëresha është shenja e dytë më nervoze e zodiakut, ka manin e perfeksionizmit dhe inatosen lehtë. Të lindurit nën këtë shenjë duan që gjithçka të jetë perfekte, kanë frikë se mos gabojnë. Ndonjëherë, kur shohin që gjërat nuk po shkojnë si duhet, ndihen të zhgënjyer nga vetvetja. Mund të jenë shumë të ashpër dhe kritike me veten dhe kjo gjë i bën akoma më nervozë.

Peshqit

Peshqit janë shumë të ndjeshëm dhe kjo anë e karakterit të tyre i nervozon, sidomos kur nuk e kontrollojn dot një situatë. Janë shumë bujarë dhe arrijnë të ndihmojnë të tjerët kur kanë nevojë. Nervozohen shpejt kur dikush i zhgënjen, dhe pikërisht frika se mos zhgënjehen i bën kaq nervozë.

Peshorja

Ka shumë gjëra që i bëjnë nervoz të lindurit nën shenjën zodiakale të Peshores. Një prej tyre është se duhet të bëjnë gjëra që nuk duhet t’i bëjnë. Nuk duan të qëndrojnë me njerëz që nuk i vlerësojnë dhe nuk i kuptojnë. Janë adhurues të paqes dhe nuk kanë nevojë për negativitet në jetën e tyre.