Dashi

Dashi do të përjetojë një verë plot emocione dhe rilindje shpirtërore. Do të lidhen me konceptin e “shtëpisë” dhe paqes së brendshme, duke kërkuar marrëdhënie kuptimplota, qofshin romantike, miqësore apo familjare. Jupiteri, duke kaluar në shenjën e Gaforres, forcon intuitën e tyre dhe i ndihmon të dëgjojnë thirrjen e tyre të brendshme. Nevoja për kujdes dhe lidhje kuptimplote del në pah.

Gaforrja

Gaforrja po shkëlqen këtë verë. Me Jupiterin në shenjën e tyre, ata do të shohin mundësi të reja, vetëbesim dhe frymëzim që do t’u vijnë si një magnet. Udhëzimi i tyre i brendshëm do të jetë më i fortë se kurrë, duke i ndihmuar ata të lidhen në mënyrë kuptimplote me njerëzit dhe qëllimet e tyre.

Peshorja

Për Peshoren, kjo verë është një mundësi e artë për partneritete dhe marrëdhënie të reja. Ndërsa Jupiteri kalon në shenjën e Gaforres, do të tërheqni njerëz dhe mundësi që përputhen me potencialin tuaj më të lartë. Mençuria e tyre e brendshme do ta udhëheqë drejt vendimeve të duhura.

Bricjapi

Bricjapët lënë pas pavarësinë e tepërt. Kjo verë sjell romancë, lidhje emocionale dhe njerëz mbështetës.

Partneritetet – qofshin profesionale apo personale – do të luajnë një rol vendimtar. Jupiteri i inkurajon ata të hapen, të besojnë dhe të ndërtojnë lidhje që forcojnë shpirtin.