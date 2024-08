Çdo muaj fsheh surpriza dhe ngjarje të këndshme dhe të pakëndshme për disa shenja dhe e njëjta gjë vlen edhe për shtatorin e 2024-ës , që disa do t’i sforcojë, por do t’i lërë të tjerët, në shumë mënyra, mjaft të lumtur. Nëse i përkisni njërit prej tyre ose – edhe më mirë – nëse keni Ascendantin tuaj atje , do të keni një muaj të mrekullueshëm, me fat në anën tuaj!

Shenjat e horoskopit që do të favorizohen në shtator nuk janë të shumta dhe do ta shpjegojmë menjëherë pse!

Peshorja

Është e qartë se ju që i përkisni dekadës së dytë ose të fillimit të tretë keni avantazhin, pasi Afërdita mbi ju (nga data 29/8) do t’ju favorizojë vazhdimisht, duke ju dhënë hijeshi, njohje të reja, përmirësim të të gjitha marrëdhënieve tuaja, por edhe humor për t’u “përmirësuar”. veten në pamje. Dhe tribuna e saj me Jupiterin te Binjakët, më 15 shtator, ju sjell kënaqësi, kohë të mira, favore, optimizëm, gëzim, argëtim, entuziazëm, argëtim, dhurata, përfitime, një sukses shoqëror dhe bollëk të bollshëm…

Dashi

Oh po! Dhe ju duket se jeni një nga të favorizuarit në shtator, veçanërisht nëse i përkisni dekadës së dytë apo fillimit të dekadës së tretë, pasi me Venusin përballë dhe Jupiterin në bashkëpunim të mbarë me të, së bashku me (Peshoren) do të keni, takime, lajme, informacione, njohje dhe propozime qoftë për bashkëpunim, qoftë dashuri. Sigurisht që do të jeni të njohur, do të promovoheni më shumë dhe do të mblidhni fansa. Nga ana tjetër, pas datës 23 të muajit, do të jeni ju e dhjetëditëshit të parë që do të merrni stafetën.

Gaforrja

Ju keni Marsin mbi ju që ju shtyn të pretendoni, të merrni iniciativa dhe të mbroni të drejtat tuaja dhe nëse nuk bini në… gabime, për shkak të humorit apo impulsit tuaj, atëherë fitorja është një mënyrë. Nga ana tjetër, Afërdita në Peshore do të sigurojë që të rivendoset ekuilibri në mjedisin tuaj dhe në marrëdhëniet tuaja me njerëzit tuaj. Vendimi për të jetuar së bashku ose për të lëvizur në një vend tjetër më të rehatshëm është gjithashtu i mundur.

Bricjapi

Të fundit në listë jeni ju që, siç tregon gjithçka, fushat që ju interesojnë më shumë, profesionale/puna dhe shëndeti, janë në maksimumin e tyre. Sidomos ju që i përkisni dekadës së dytë apo fillimit të dekadës së tretë, do të zbuloni se fillimi i sezonit të ri bëhet me standardet më të mira, pasi aty është një Jupiter që të ndikojë pozitivisht, duke ju sjellë komoditete, zgjidhje dhe një atmosferë pozitive. Ju e dekadës së parë do të filloni të shkëlqeni pas datës 23 të muajit, kur do të keni hequr qafe Marsin para jush dhe nuk do ‘t’ju thyejë’ nervat.