Çfarë të hani për të rritur sistemin imunitar? Po ju sjellim disa nga ushqimet që ndihmojnë trupin të mbrohet nga agjentët e jashtëm dhe të jetë i shëndetshëm.

Të dish se çfarë të hash për të rritur imunitetin do të thotë të ndihmosh trupin të parandalojë, dhe të përballojë agresionin e viruseve dhe baktereve.

Ka shumë ushqime që mund të ndihmojnë sistemin imunitar, duke rritur mbrojtjen e tij.

Nëse cilësia dhe forca e një organizmi kanë një pjesë të lindur, dieta është e rëndësishme për të forcuar dhe për të qenë më pak të prekshme ndaj viruseve, baktereve dhe sëmundjeve me të cilat ne kontaktojmë çdo ditë, pavarësisht nga urgjencat shëndetësore.

Padyshim që në radhë të parë ka shumë lloje të frutave dhe perimeve, por edhe kosi apo flavonoidët që përmban çokollata e zezë, rezultojnë se janë të vlefshme për të rritur sistemin imunitar. Ja se çfarë të hani për të rritur imunitetin:

Spinaqi është ideal për rritjen e sistemit imunitar

Spinaqi është një burim i shkëlqyeshëm i vitaminës C dhe acidit folik, i cili për këtë arsye është në gjendje të rrisë sistemin imunitar dhe të riparojë qelizat.

Kjo perime me gjethe jeshile është gjithashtu e aftë të mbajë trupin të hidratuar mirë dhe të rrisë nivelet e energjisë.

Përveç spinaqit, të gjitha perimet e hidhura ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, si rukola, radikio, çikore, radhiqe.

Karakteristikat e tyre diuretike ndihmojnë trupin të detoksifikohet, duke e lejuar atë të pastrohet thellësisht.

Si spinaqi, ashtu edhe perimet e tjera të hidhura mund të hahen të papërpunuara dhe të gatuara, por do të preferoheshin të papërpunuara në mënyrë që të mos ndryshonin vetitë e tyre të çmuara ushqyese.

Brokoli ka veti anti-inflamatore

Brokoli është një nga ushqimet më të njohura me veti të shkëlqyera anti-inflamatore dhe siguron kripëra minerale, duke qenë një aleat themelor kundër gripit.

Gatuajini në avull dhe shtojini vaj, kripë dhe piper, që do të mbajnë vetitë e tyre të pandryshuara.

Ngrënia e hudhrës pengon rritjen bakteriale

Hudhra është gjithashtu një nga ushqimet që përmirësojnë sistemin imunitar. Përmban squfur, një substancë e aftë të pengojë rritjen bakteriale dhe ta mbajë zorrën të pastër.

Ajo përmban gjithashtu alicinë dhe sulfur, dy substanca që stimulojnë riprodhimin dhe shumimin e qelizave të nevojshme për të luftuar infeksionet.

Alicina ka efekte antibiotike, antimikrobike dhe antifungale, duke rritur ndjeshëm sistemin imunitar.

Për këtë arsye, ata që përdorin rregullisht hudhrën në dietën e tyre vuajnë nga pothuajse 50% më pak e sëmundjeve sezonale dhe shërohen nga gripi dhe ftohjet në një kohë më të shkurtër.

Shega është e pasur me vitamina

Shega nuk është vetëm një aleate e shkëlqyer për lëkurën, por edhe një ushqim i pasur me lëndë ushqyese, antioksidantë dhe vitamina.

Këto veti e bëjnë atë një frut të përsosur për të luftuar ftohjet dhe gripin dhe në përgjithësi, për të parandaluar sëmundjet sezonale.

Konsumoni 1 ose 2 çdo ditë në këtë kohë të vitit, vetëm, si plotësues i sallatave ose lëngun.

Mjalti, propolis dhe qumështi i bletës ndihmojnë në parandalimin e infeksioneve

Qumështi i bletës është një përqendrim i substancave të dobishme si vitaminat e grupeve A, B, C dhe E; minerale si bakër, hekur, fosfor dhe selen; acide yndyrore të pangopura dhe kalcium.

Marrja e një lugë çaji në mëngjes, mundësisht me stomak bosh, do të ndihmonte në parandalimin e infeksioneve.

Mjalti gjithashtu përmban substanca me efekte bakterevrasëse dhe antibiotike. Një lugë gjelle e konsumuar çdo ditë mund të ndihmojë në parandalimin e kollës, gripit, ftohjes dhe dhimbjes së fytit duke dezinfektuar traktin respirator.

Propolisi është një tjetër produkt i shkëlqyeshëm për shëndetin. Ka një përmbajtje të lartë të aminoacideve, vitaminave, vajrave thelbësorë, oligoelementëve dhe bioflavonoideve, duke ndihmuar kështu në ndalimin e sëmundjeve virale dhe bakteriale.

Marrja e propolisit këshillohet në rast të sëmundjeve të frymëmarrjes sezonale dhe gjithashtu kur mbrojtja imunitare ulet për shkak të stresit, ankthit dhe depresionit. Në fakt, kur stresi rritet, sistemi imunitar vuan, duke na bërë më të prekshëm ndaj sëmundjeve.

Agrumet forcojnë sistemin imunitar

Agrumet dihet që janë aleatë të shkëlqyeshëm të shëndetit. Portokalli, limoni, grejpfruti dhe lime kanë një përmbajtje të lartë të vitaminës C, e cila ndihmon sistemin imunitar për të luftuar sëmundjet, duke forcuar trupin.

Përveç kësaj, vitamina C promovon thithjen e hekurit që përmbahet në ushqimet bimore, kështu që konsumimi i llojeve të ndryshme të frutave dhe perimeve së bashku me agrumet ka një efekt të dobishëm të dyfishtë.

Rrushi i kuq dhe banania janë gjithashtu fruta që rrisin sistemin imunitar. Të pasura me kalium, ato forcojnë kockat dhe kontrollojnë viruset dhe bakteret e shumta.

Bishtajoret rrisin mbrojtjen

Thjerrëzat, fasulet, qiqrat dhe bizelet duhet të konsumohen çdo ditë. Në fakt, bishtajoret kanë një përmbajtje të lartë hekuri që i bën ato substanca të dobishme.

Për t’u ngrënë duhet të gatuhen mirë në mënyrë që zorra t’i tolerojë më mirë, ato duhet të hahen të plota, me lëvozhgë, sepse këtu janë të përqendruara substancat kundër kancerit.

Edhe soja është e mirë, e pasur me fitoestrogjen e aftë për të mbrojtur kundër tumoreve të gjirit dhe mitrës.

Çokollata e zezë përmirëson sistemin imunitar

Çokollata e zezë është e aftë të përmirësojë një grup limfocitesh që janë në gjendje të përmirësojnë mbrojtjen tonë, duke i diktuar që të përshtaten me ndryshimin e infeksioneve.

E pasur me një molekulë bimore, flavanol, e cila ka një veprim hipotensiv dhe mbrojtës në zemër ,pasi ul sasinë e lipoproteinave (kolesterolit të keq), çokollata e zezë ka shumë efekte të dobishme.

Ajo pengon aktivizimin dhe grumbullimin e trombociteve, ngadalësimin e procesit të arteriosklerozës, dhe gjithashtu ka një përmbajtje të mirë të vitaminave.

Vitamina C rrit sistemin imunitar, stimulon thithjen e hekurit dhe parandalon oksidimin e qelizave (duke ngadalësuar kështu plakjen qelizore); Vitamina A vonon plakjen, stimulon riprodhimin qelizor të lëkurës dhe flokëve dhe nxit rritjen e kockave.

Kosi mbron trupin nga viruset dhe bakteret

Kosi është i pasur me fermente laktike të gjalla dhe aktive, “baktere të mira” në gjendje të përmirësojnë dhe mbrojnë florën e zorrëve nga çdo bakter.

Duke rregulluar florën bakteriale, kosi ndihmon në mbrojtjen e sistemit imunitar. Përveç kosit, rekomandohen të gjitha ushqimet e fermentuara, veçanërisht kefiri.

Shumë i pasur me probiotikë, kefiri ndihmon në luftimin e viruseve dhe baktereve.

Lëngu i aloe verës rrit sistemin imunitar

Një ilaç natyral nga 10 më të lavdëruarit për të parandaluar gripin duke ngritur sistemin imunitar është aloe vera.

Lëngu i saj përmban një përzierje të vitaminave, duke rivalizuar edhe frutat më të mira dhe shumë minerale.

Kur pihet në mëngjes është perfekt për t’ju garantuar një shëndet të hekurt.

Xhinxheri ndihmon në luftimin e infeksioneve

Xhinxheri është një rrënjë që përdoret gjerësisht në gatimet aziatike. Sjell përfitime të larta shëndetësore, duke e bërë atë një nga përbërësit numër një të ilaçeve natyrore në modë në Lindje për shekuj me radhë.

Xhinxheri përmban disa antioksidantë që ndihmojnë në luftimin e infeksioneve dhe kundërveprojnë plakjen qelizore, duke shmangur oksidimin e qelizave.

Mund të përdoret i freskët, të përtypet, qërohet në copa të vogla, ose thahet, për t’u pluhurosur dhe shtuar në pjatat e nxehta, ose të ftohta.

Përveç xhinxherit, rrënjët dhe erëzat e tjera të dobishme për forcimin e sistemit imunitar janë piperi i zi, karafili dhe kanella, të aftë për të riaktivizuar metabolizmin dhe asgjësimin e toksinave dhe mbeturinave.

Speci djegës dhe erëzat janë një aspirinë natyrale

Erëzat, dhe sidomos specat djegës, janë një aleat i shkëlqyer kundër gripit dhe etheve, sepse ato janë burime natyrore të acidit acetilsalicilik, i cili nuk është gjë tjetër veçse përbërësi kryesor i aspirinës, të cilin të gjithë e përdorim për të na kuruar nga sëmundjet sezonale.

Kërpudhat forcojnë mbrojtjen

Në fakt, kërpudhat përmbajnë beta-glukane, karbohidrate komplekse që përmirësojnë aktivitetin e sistemit imunitar kundër infeksioneve dhe madje dukshëm kundër tumoreve.

Përmbajtja e lartë e selenit ndihmon qelizat e bardha të gjakut të prodhojnë citokina, molekula të proteinave që përdoren për rigjenerimin e qelizave.

Ato gjithashtu përmbajnë beta-glukan, një imunostimulues që aktivizon qelizat e bardha të gjakut, të cilat janë përgjegjëse për mbrojtjen kundër infeksioneve nga viruset dhe bakteret.

Qepët kanë veti antiseptike dhe antibakteriale

Qepët thuhet se thithin bakteret. Ashtu si hudhra, edhe qepa është një ilaç natyral për ftohjet.

Ky ushqim është shumë i pasur me veti antiseptike dhe antibakteriale. Prisni disa feta brenda sallatave tuaja, përdorni ato për të aromatizuar supat e perimeve dhe rizotot dhe do të shihni se ato do të jenë një aleat i shkëlqyeshëm për të luftuar gripin dhe ftohjet.

Çaji jeshil ndihmon trupin të luftojë viruset e gripit

Çaji jeshil është, çuditërisht, pija më e konsumuar në Azi. Ashtu si xhinxheri edhe këtë herë bëhet nfjalë për një substancë të përdorur gjerësisht në mjekësinë natyrale.

Përmban polifenole, antioksidantë të fuqishëm që rrisin sistemin imunitar dhe luftojnë radikalet e lira.

Përmban gjithashtu katekina, substanca të afta për të vrarë virusin e gripit.

Çaji i zi gjithashtu do të ndihmonte sistemin imunitar. Sipas hulumtimit të kryer në Universitetin e Harvardit, pirja e pesë gotave çaj të zi në ditë ndihmon sistemin imunitar të katërfishohet mbrojtja e tij falë teaninës.