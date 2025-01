Prej 4 janarit në autostradën Thumanë-Kashar ka nisur aplikimi i tarifës së kalimit. Kompania koncesionare që ka ndërtuar dhe mirëmban të vetmin aks rrugor të kategorisë “A”, njoftoi që në dhjetor nisjen e aplikimit të tarifës, pas 6 muajsh kalim pa pagesë.

Për të udhëtuar në veprën e re infrastrukturore 21 kilometër e gjatë, motoçikletat me cilindratë mbi 250 centimetër kub do të paguajnë 170 lekë, ndërsa automjetet 250 lekë ose 2.5 euro. Për kamionët, autobusët dhe mjetet me 2 apo tre kate e lartësi mbi 2.2 metër është aplikuar tarifa 620 lekë. Ndërkohë mjetet me 4 ose më shumë akse do të paguajnë 870 lekë ose me kursin e këmbimit, 8.8 euro.

Kompania koncesionare ka publikuar gjithashtu edhe tarifat për segmente të veçanta të kësaj autostrade, si Rinas-Thumanë, Kashar-Thumanë dhe Kashar-Rinas.

Kështu, për aksin Kashar-Rinas, çmimi nis nga 50 lekë për triciklat, ose 0,6 euro, deri në 270 lekë (0,6 euro) për kamionët ose automjetet e tjerë me katër ose më shumë akse.

Tarifat e segmentit Kashar-Rinas

Për aksin Kashar-Thumanë, tarifat nisin nga 170 lekë për triciklat, ose 1,8 euro, deri në 870 lekë (8,8 euro), për kamionët ose automjetet e tjerë me katër ose më shumë akse.

Tarifat e segmentit Kashar-Thumanë

Sa i përket aksit Rinas-Thumanë, çmimet në toll nisin nga 120 lekë (1,2 euro) për triciklat, deri te 600 lekë (6,1 euro) për kamionët ose automjetet e tjerë me katër ose më shumë akse.

Tarifat e segmentit Rinas-Thumanë

Autostrada Thumanë-Kashar u hap për qarkullim të automjeteve në fund të qershorit të vitit të shkuar. Vepra infrastrukturore pjesë e “Korridorit Blu” është e para e kategorisë “A” në Shqipëri, duke hedhur kështu një “gur themeli” drejt një standardi të ri. Autostrada përmbush të gjitha kriteret e Bashkimit Europian, ku shpejtësia e lëvizjes është 130 kilometër në orë.

Vepra infrastruktuore që nis nga Thumana e që lidhet me Autostradën Tiranë-Durrës është një investim tërësisht privat, i kompanisë “Gener 2”, e cila pas 35 vitesh do i dorëzohet shtetit. Me nga tre korsi për secilin kah lëvizje, njëra e dedikuar për emergjencat, 14 nënkalime e 12 ura, Thumanë-Kashar i shërben sa qytetarëve shqiptarë aq edhe turistëve të huaj.

Autostrada Thumanë-Kashar është segmenti i parë i ndërtuar nga pesë të tillë që përbëjnë “Korridorin Blu”, ndryshe Adriatiko Jonian.