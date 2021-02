Disa shenja përdorin bukurinë e tyre për të joshur personin që pëlqejnë, ndërsa disa të tjera kanë pikë të fortë komunikimin. Mirëpo 3 janë shenjat e horoskopit të cilat njihen si më të zjarrtat dhe që i çmendin të gjithë.

1.GAFORRJA: Arma sekrete e Gaforreve nuk është buzëqeshja, por humori. Përveç kësaj, personat e kësaj shenje janë shumë emocionalë dhe kurrë nuk do të harrojnë përvjetorin tuaj, ditëlindjen apo ndonjë datë tjetër të rëndësishme. Dobësia e tyre është është gjendja shpirtërore e ndryshueshme, e cila ndonjëherë do t’iu bëjë të ndiheni keq. Admirojnë lojërat seksuale dhe njihen si një ndër shenjat që kanë më shumë fantazi gjatë aktit seksual. Kreativiteti i tyre manifestohet në mënyrë spontane kur gjejnë një partner me një sens “loje” gjatë seksit. Nëse dëshironi që ta bëni për vete personin e shenjës së Gaforres, mjafton të qani para tij dhe do t’ia rrëmbeni zemrën menjëherë.

2.LUANI: Nëse dëshironi të kënaqeni duke u argëtuar, kërkoni një Luan dhe nuk do të zhgënjeheni. Do t’ju habisin me veprimet e tyre, pasi ata janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për ju dhe me këto veprime do të arrijnë t’iu bëjnë për vete për tërë jetën. Për shumicën e njerëzve kjo masë e përkujdesjes është vendimtare për të rënë në dashuri.Adhurimi joshës dhe seksi me shpejtësi plumbi, janë pikat më të forta të Luanit. Siç edhe thuhet shpesh, një fillim i mirë është gjysma e betejës. Arma më e fuqishme e Luanëve është buzëqeshja e tyre, e cila ndonjëherë mjafton që të përfundoni me të në shtrat.