Sipas astrologëve, këto janë katër shenjat e horoskopit që tundohen më shpejt se të tjerat.

Dashi

Të lindurit në shenjën e Dashit shpesh e lënë veten të kapen nga nxitimi dhe për këtë arsye rrallë vendosin t’i rezistojnë një tundimi. Në veçanti, ata nuk mund të mos i nënshtrohen tundimeve pasionante, kjo është arsyeja pse ata shpesh e gjejnë veten duke vuajtur nga dashuria.

Luani

Luani është përgjithësisht një shenjë shumë e rezervuar dhe gjithmonë me kokën lart. Por ai ka një pikë të dobët, e cila e detyron atë të heqë dorë nga tundimet. Kur bëhet fjalë për blerje të reja, Luani nuk mund të kursejë asnjë shpenzim, ai do të blinte gjithçka, madje edhe gjëra krejtësisht të padobishme. Ata nuk kanë kontroll dhe ky tundim mund të ketë edhe pasoja negative ekonomike, pasi ata do të ishin në gjendje të blinin një dyqan të tërë, duke e boshatisur gjithë llogarinë.

Akrepi

Nuk është e vështirë të identifikosh pikën e dobët të një Akrepi, pasi e dimë se është një shenjë shumë pasionante dhe për këtë arsye i lejon vetes të joshet nga kënaqësitë trupore. Ai do të ishte i gatshëm për çdo lloj përvoje që të kënaqë veten dhe të bjerë shumë lehtë në tundim, nuk ka absolutisht asnjë nevojë për ta bindur atë. Përkundrazi, askush nuk mund ta ndalonte.

Shigjetari

Ata që lindin nën shenjën e Shigjetarit, ashtu si Luani, tundohen lehtësisht nga blerjet. Edhe ata janë të prirur që të blejnë vazhdimisht gjëra të reja, edhe nëse nuk u duhen ato, dhe çdo herë do të ishte e përshtatshme që t’i shoqëronte dikush për të bërë blerje të reja, përndryshe ata do të shpenzonin një pasuri të tërë në objekte plotësisht të padobishme, vetëm për kënaqësinë e blerjes.