Të gjitha maloret dhe vështirësi që kishte si rrugë, kishte edhe një konsum të lartë automjeti. Është e padiskutueshme siguria që kemi këtu me atë në Llogara, edhe pse atje e kemi mirëmbajtur. Do të mbetet një rrugë e bukur panoramike dhe mendoj që nuk do abandonohet. Llogaraja është e bukur dhe një zonë ku familjarët pushojnë dhe turistë që duan ta shohin.