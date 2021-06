Kryeministri Edi Rama, shprehet se me Bypass-in e Shkodrës këtë verë do të ketë më shumë frymëmarrje për qytetarët shkodranë.

Nëpërmjet një statusi në rrjetin social “Facebook”, Rama thotë se ky Bypass do të jetë me të gjithë elementët urbanë, trotuare, ndriçim, gjelbërim, dhe korsi për biçikleta.

“Mirë mëngjes dhe me bajpasin e Shkodrës që këtë verë do të jetë një frymarrje më shumë për shkodranët, me të gjithë elementet urbanë, trotuare, ndriçim, gjelbërim dhe korsi për biçikleta, ju uroj fundjavë të qetë”, shkruan Rama bashkangjitur videos së publikuar.