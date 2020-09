Drejtuesi i Bindjes Demokratike Astrit Patozi, ka folur në lidhje me çështjet politike që kanë prekur aktualitetin kohët e fundit.

I pyetur për qëndrimin e partisë së tij në raport me partitë kryesore në vend, Patozi u shpreh se në stadin që janë sot, PD është shumë më afër tyre, pasi ajo propozon lista 100 përqind të hapura, ndryshe nga PS.

“Unë mendoj që në stadin që jemi sot, Partia Demokratike është më afër nesh, madje edhe më afër interest të publikut pasi ajo propozon lista 100 përqind të hapura.

Kjo gjë sipas nesh është zgjidhja më e mirë. Pasi në këtë mënyrë njerëzit kanë mundësinë të përcaktojnë renditjen, jo listën se listën përsëri e cakton partia si ofertë.

Por njerëzit vendosin se kush është renditja e kandidatëve për deputet.

Ndërkohë që PS thotë që kualiconet prishet, në formën e tyre klasike, por ndërkohë listat bëjmë sikur i kemi hapur por në fakt i mbajmë të mbyllura. Kjo nuk shkon.

“Drafti Gjiknuri shitet sikur është e hapur. Lajm i mirë është se ky draft nuk do të qëndrojë, do të ndryshojë. Këto 3-4 ditë do të jenë përcaktuese për të pasur një variant tjetër, jo atë të servirur nga mazhoranca. Mund të jetë një zgjedhje kompromisi.

PS kërkon të vendosë e vetme rregullat e lojës. Nuk ka ndodhur asnjëherë në Shqipëri që një aktor të përcaktojë i vetëm dhe në mënyrë të njëanshme rregullin e lojës.” ” tha Patozi.

Sipas Patozit problem i Ramës është fakti që ai ka të gjithë spektrin opozitar kundër tij dhe se i gjithë spektri opozitar është unison sepse kërkon lista të hapura në thelb.

“Rama ka një problem. Ai ka të gjithë spektrin opozitar kundërt tij. I cili tek e fundit mund të nuanca por tek pjesa e listave është unison.

Dhe Edi rama i bie të bënte zgjedhje me veten e tij edhe në Partinë Socialiste, po të kishte zgjedhjet edhe pse ka këtë atmosferë kontestuese. Unë mendoj Rama duhet ta mendonte dy herë para së të thoshte se këto janë rregullat e lojës . Por besoj se këtë javë do të ndryshojnë rregullat e lojës” tha Patozi.

I pyetur se cila prej partive politike po bën propozime me të pranueshme, Patozi u shpreh se draft i PD-së është më afër interesit të publikut, pasi kërkon lista 100 për qind të hapura.

“Unë mendoj që në stadin ku jemi sot, PD është më afër nesh. Më afër interesit të publikut, sepse propozon 100 për qind lista të hapura. Është zgjedhja më e mirë. PS thotë se koalicionet prishen në formën e tyre klasike. Ata bëjmë sikur listat janë të hapura, ndërkohë i mbajnë të mbyllura.

Rama ka të gjithë aspektin opozitar kundër. Rama i bie që të bëjë zgjedhje vetëm me veten e tij. Unë besoj që s’ka për të ndodhur. Këtë javë do të ndodhin ndryshime. Puna është se çfarë ndryshimesh do të bëhen. Unë mendoj që kjo javë është përcaktuese nga mënyrë se si do të shkruhet Kodi dhe si do votohet në Paralment.

Nëse listat hapen realisht, me cilindo variant, unë mendoj që kjo është një çarje dige e partitokracisë si regjim shtypës që ka shkaktuar të gjitha krizat politike në Shqipëri. Forcat e reja politike apo aktorët e rinj që duan ndryshimin do të kenë mundësi që të përfaqësohen. Nuk ka parti të vogla e të mëdha, por serioze dhe jo serioze.”, tha ai.

Sipas tij, në zgjedhjet e ardhshme, shqiptarët do të kenë më shumë mundësi për t’u përfaqësuar.

