Partia demokratike eshte kaq e mbaruar sa nuk prodhoi dot as edhe nje fraksion te ri, nuk prodhoi as edhe nje levizje te re, asnje beteje reale me vote, asnje perplasje idesh, po thjesht u rrahen mes njeri-tjetrit si nje fis me lidhje te zhvidhosura, e ne fund vajten te gjithe te pronari, dhe kur themi pronari nuk e kam fjalen thjesht te Berisha, por te pronari i Shqiperise, duke votuar kodin skandaloz te bunkerizimit te partive.

Keta euroatlantiket e medhenj!

Te presesh hajer prej ketyre!

Kur thua qe Partia Demokratike ka marre fund moralisht dhe nuk ka se ç’te beje tjeter veçse t’i sherbeje Rames, te thone maskara qe i sherben Rames megjithese numri i provave qe e vertetojne kete gje jane te pafundme dite pas dite, kohe mbas kohe, kokerr pas kokrre!

Sa keq me vjen per ndonje aktor te paperlyer ne politike qe do te bjere ne kete batak.

Nuk e kupton se çfare demi i ben vetes! (Ervin Goci)/Tema