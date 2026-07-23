Deputetja e Partisë Socialiste, Sara Mila, deklaroi se personat që kanë ngelur në protestë “janë zogj të një klloçke plakë”.
“E kemi thënë disa herë që nuk kemi hequr dorë nga projekti i Zvërnecit sepse do jetë vlerë e shtuar për Shqipërinë e shqiptarët. Ajo që unë mendoj për protestën aktualisht, këta që kanë ngelur janë zogj të një klloçke plakë, që ka mbi 36 vjet që e ka zaptuar dhe është në majë të atij plehut blu”, tha Mila në studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2CNN.
“Kur ka pushtet, ose shpërndan armë që shqiptarët të vrasin njëri-tjetrin, ose i përdor vetë ato armë e i vret në bulevard, ndërsa kur nuk ka pushtet i armatos me vezë dhe kjo protestë pastaj përfundon pa lidhje me atë të flamingove, por ka lidhje me atë të Berishës dhe si ai është mësuar ta bëjë opozitën. Por, sot në 2026 nuk merret pushteti me dhunë, por merret me akt demokratik që është vota”, shtoi deputetja socialiste.
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