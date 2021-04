Bllokimi i aeroportit nga Kontrollorët sot, ka shkaktuar një kaos të jashtëzakonshëm në lëvizjen e njerëzve dhe mallrave siç ishte sot për shembull mbërritja mijëra qytetarëve e vaksinave.

Por ka edhe histori të dhimbshme njerëzore, si ajo e qytetares Erjona Bakalli, e cila me anë të një reagimi në facebook teksa u bën thirrje mediave që rastin e saj ta bëjnë publik, shkruan se ”Im bir po lufton me vdekjen pasi ka nji semundje te rende qe duhet kuruar patjeter jasht Shqiperis. Sot do e coja jasht por aeroportin e paskan blloku kta kontrolloret. Po me cunin tim cdo behet, kush man pergjegjsi. ?”

Më tej, duke iu referuar faktit që kontrollorët kanë bllokuar lëvizjen, ajo me indinjatë shkruan: Lutm te behet publik rasti se me rrezikohet femija nese nuk e coj jashte. Kta jane kafsh qe po na marrin ne qaf fmin.”

Reagimi i plotë qe e ka postuar edhe ne lajmin e Top Channel.

