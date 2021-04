Nga Fatos Tarifa

Me rreth 40% te votave te numeruara deri kete çast, mund te them se zgjedhjet parlamentare te 25 prillit 2021 ne Shqiperi kane nxjere keta fitues dhe keta humbes:

Fituesit:

1. Qytetaret shqiptare, projektet zhvillimorë te vendit dhe imazhi i Shqiperise

2. Partia Socialiste

3. Edi Rama

4. Erion Veliaj

5. Partia Social Demokrate

Humbesit:

1. Ilir Meta

2. Monika Kryemadhi

3. LSI, e cila pas 4 vitesh harrohet ne pluhurin e historise

4. Partite bishta (partite-individ, partite-familje, partite-fantazme) dhe drejtuesit e tyre parazite e “free-riders”

5. Albin Kurti, te cilin, si kryeminister i Kisoves, dikush duhet ta keshilloje qe te mos i fuse hundet ne punet e brendshme te Shqiperise

6. Kushdo qe ende beson se skema dikotomike “te majte vs te djathte” mund te aplikohet ne kushtet e Shqiperise (votat e LSI-se “se majte” ne keto zgjedhje i mori PD-ja “e djathte”.

As humbes, as fitues:

1. Lulzim Basha, i cili eshte:

Fitues sepse:

(a) Votat per Partine Demokratike, qe ai drejton, jane rritur

(b) Me keto zgjedhje ai mund te fitoje pavaresine e plote nga mentori i tij, Sali Berisha

(c) Me keto zgjedhje ai mund te ndahet perfundimisht nga aleanca absurde me LSI-ne dhe te rritet si parti me vete

Humbes sepse:

(a) Nuk arriti te fitoje (sic edhe pritej)