View this post on Instagram

ASGJE NUK HARROHET; KESHTU U SHIT DETI DUKE QESHUR! Te paturp atekohe, edhe me te paturp sot! Deshmia eshte e Zeri i Amerikes; Degjoni c’thote: PER PERMBAJTJEN E SAJ (MARREVESHJES), ATE QE SHQIPERIA KA LENE OSE KA MARRE, U MBAJT NJE HESHTJE E PLOTE, MADJE NUK U FOL AS NE PERFUNDIM TE TAKIMEVE! Pra hem dorezuan territorin shqiptar ne gjiun e Sarandes, hem heshten para, kur firmos e pasi vulosen “marreveshjen”; Poshteruan nje vend, nje popull duke i mohuar edhe gjene me normale kudo ne bote, njohjen me “marreveshjen” e tyre! ISHTE LULZIM BASHA DHE DESHMITAR MBI TE, SALI BERISHA! Lulzim BASHA ishte minister i Jashtem; Lulzim BASHA eshte sot kryetar i PD dhe kerkon te rikthehet ne pushtet si nje virgjereshe; Mendon se pas 11 vitesh gjithcka ka kaluar, eshte harruar dhe ai eshte qepur! Marreveshja e tij qe leshon territor shqiptar ne gjiun e Sarandes u denoncua nga ne-socialistet, u gjykua dhe u shpall antikushtetuese! Lulzim BASHA ben sot gangsterin se nje prokuror i perjashtuar nga VETINGU refuzoi ta hetoj, madje varrosi pergjegjesine penale te tij dhe Sali Berishes ne nje sere veprimesh te gjykuara te paligjshme e antikushtetuese deri ne firmosjen duke qeshur te marreveshjes! Lulzim Basha ben sot gangsterin e burgut edhe pse sa here i kujtohet sapuni e ze barku ne dere gjykate, por mbi te gjitha se ne kete vend nuk ka ende nje prokuror e gjykates qe te hetoje e gjykoje krimin me te madh mbi territorin e ketij vendi qyshkur Ahmet Zogu i shkuli Shqiperise territor si dorovitje per ata qe e risollen ne pushtet; MOS HARRONI; TE GJYKUAR SI ANTIKUSHTETUES! Megjithate, cdo gje qe nuk gjykohet nuk mbyllet, nuk harrohet, mbetet aty derisa te kete drejtesi!