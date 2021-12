Diskutoi për situata brenda PD, përplasjen Berisha-Basha dhe Edi Ramën, por sigurisht politikani, Nard Ndoka nuk mund të linte pa komentuar edhe trekëndëshin e “zjarrit” që ka marrë vëmendjen e shqiptarëve, Donald-Beatrix-Bora.

I ftuar në ‘Ndryshe’, në Top Albania Radio Ndoka, tha se “Big Brother” e ka ndjekur nga rrjetet sociale. Ai tregoi se Donaldin e ka njohur dhe i është dukur tip interesant duke shtuar se “kështu si e ka marrë do vazhdojë edhe me burrat”.

“E kam ndjekur nëpër rrjete sociale. Me Donaldin, jam njohur nga një emision, ishte tip interesant. Kështu si e ka marrë do vazhdojë edhe me burrat”, tha ai, duke qeshur. Duke nënkuptuar se ka lënë “hapur” shumë situata të pasqaruar dhe ka vijuar filtrimin.

I pyetur se cilën apo cilin prej politikanëve do dështonte të shihte në “Big Brother”, ai ka zgjedhur Elisa Spiropalin, Belinda Ballukun dhe Grida Dumën.

“Do doja Spiropalin, Ballukun dhe Grida Dumën”, shtoi ai.

g.kosovari