Shefi ekzekutiv i Tesla-s, Elon Musk, të cilin Presidenti Donald Trump e emëroi për të bashkë-drejtuar “Departamentin e Efiçencës së Qeverisë “, festoi zgjedhjen dhe inaugurimin e Trump në Capital One Arena në Uashington, DC, duke thënë “kështu ndihet fitorja”.

“Dhe kjo nuk ishte fitore e zakonshme. Kjo ishte një degëzim në rrugën e qytetërimit njerëzor,” u tha ai mbështetësve. “E dini, ka zgjedhje që vijnë dhe shkojnë. Disa zgjedhje janë, e dini, të rëndësishme, disa jo. Por ky, ky me të vërtetë kishte rëndësi. Dhe unë vetëm dua të them faleminderit që e bëtë të ndodhë. Faleminderit. Është falë jush që e ardhmja e qytetërimit është e siguruar. Faleminderit!. Ne do të kemi qytete të sigurta, më në fund, qytete të sigurta, kufij të sigurt, shpenzime të arsyeshme, gjëra bazë”, tha Elon Musk.

Ndërkohë administrata e Presidentit Donald Trump tashmë përballet me padi të shumta duke pretenduar se Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë i drejtuar nga Elon Musk – ose DOGE – po shkel ligjet federale, duke nisur një valë procesesh gjyqësore që pritet të sfidojnë politikat e administratës së re.

Disa padi e akuzojnë DOGE për shkeljen e një ligji federal të quajtur Akti i Komitetit Këshillimor Federal, i cili mandaton transparencën dhe ekuilibrin ideologjik për komitetet e mbledhura për të këshilluar një president ose agjenci. Paditë po kërkojnë urdhra gjyqësore që do të bllokonin administratën nga kryerja e rekomandimeve të DOGE derisa të përputhet me ligjin federal.

Gjatë administratës së parë të Trump, komisione të shumta u përballën me çështje gjyqësore të FACA. Një nga ata komisione, një komitet u mblodh për të studiuar mashtrimin e votuesve pasi Trump pretendoi në mënyrë të rreme se miliona votuan ilegalisht në zgjedhjet e 2016, përfundimisht u mbyll për shkak të padive.