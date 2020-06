Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri do të njihet sot me vendimin e Gjykatës së Posaçme të Apelit. Jashtë dyerve të gjykatës njëri nga operatorët e mediave rrëzohet. Në këtë moment Tahiri është shprehur se kështu do e hanë të gjithë.

Para hyrjes në Gjykatë, Tahiri është dëgjuar të thotë: “Kështu e hanë të gjithë”.

Prokuroria e përfaqësuar nga Vladimir Mara dhe Dritan Prenci nuk u tërhoqën nga akuzat dhe dënimi 12 vite që kërkuan në Shkallën e Parë. Saimir Tahiri dhe avokati i tij Maks Haxhia kishin përgatitur një mbrojtje prej 131 faqesh përballë trupës gjyqësore që përbëhej nga Albana Boksi, Nertina Kosova dhe Nure Dreni.

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri u vu nën akuzë pas arrestimit të grupit “Habilaj” ndërsa që në fillim ai pretendoi pafajësi duke e quajtur një proces farsë me prova të montuara.

g.kosovari