Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur akuzave të kryedemokratit Lulzim Basha për çështjen e inceneratorëve. Teksa e nis me tallje për vendin ku kryedemokrati zhvillon konferencat në PD, që Rama e quan “sallë dasmash”, kryeministri thotë se deklaratat e Bashës se mafia po pastron Shqipërinë, nuk lidhen me realitetin. Rama i kujton rivalit politik se shqiptarët nuk janë budallenj, dhe se nuk kanë për t’u kthyer më tek “plehrat”.

“Po ç’është ajo sallë dasmash ku i bëke konferencat o Lulëzim?!Të ndoqa pak sot e u habita, qesharake shumë salla dhe ti si dhëndërr i inatosur që klithje pse po pastrohet Shqipëria nga plehrat! Po si mund të jesh kaq nostalgjik për plehrat që i bëre mal në Tiranë e ndote dynjanë!

Po si mund t’u thuash shqiptarëve që mafia po pastron Shqipërinë nga haletë gjigande në mes të qyteteve më të mëdha të vendit e nga helmet që pushtuan ajrin me dekada në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier e gjetkë?! Po pse kështu do bëhesh KM ti o miku im Artist, me plehrat në gojë?!

E ke dëgjuar mirë nga unë, se ta kam thënë shpesh, shqiptarët s’janë budallenj, po ajo që s’kupton ti kur e thua këtë është se shqiptarët s’kthehen më tek plehrat o Lul!Sa më shumë do vuash në sytë e tyre duke qarë për plehrat që po pastrohen,aq më shumë do mërzitesh në 25 prill!”, shkruan Rama.

g.kosovari