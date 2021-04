Këshilltari i mirënjohur i Tony Blair, Alastair Campbell ka publikuar videon nga mitingu përmbylllës i kryeministrit Edi Rama duke dalë publikisht në mbështetje të tij.

Duke i uruar fitoren në 25 Prill Campbell shkruan: Sikur edhe ne të kishim një Kryeministër me gjysmën e trurit, kulturës, punës së palodhur, ndershmërisë dhe aftësisë tuaj.

Postimi i plotë:

Do deshiroja te isha edhe unë atje! Mitingu përfundimtar i fushatës @ediramaal në Vlorë përpara zgjedhjeve të përgjithshme të dielën. Suksese Edi. Tre mandate me radhë do të ishte një arritje e madhe dhe ka qenë kënaqësi të punoj me ju gjatë rrugës. Sikur të kishim edhe këtu një Kryeministërme gjysmën e trurit tuaj, kulturës, punën e palodhur, ndershmërinë dhe aftësinë tuaj./ b.h