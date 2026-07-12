Këshilltari ushtarak i Liderit Suprem të Iranit, Mohsen Rezaei, ish-kreu i Gardës Revolucionare, deklaroi sot se Ngushtica e Hormuzit, është më e rëndësishme për Iranin sesa programi i tij bërthamor.
“Ky kalim strategjik është më i rëndësishëm se dhjetëra bomba atomike dhe Republika Islamike e Iranit do ta mbrojë atë”, tha Rezaei.
Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe vendet perëndimore dyshojnë se ky program ka qëllime ushtarake. Teherani i mohon këto akuza, por këmbëngul në të drejtën e tij për energji bërthamore civile.
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