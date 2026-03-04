Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë zhvilloi sot mbledhjen e parë pas më shumë se dy muajsh, me zgjedhjen e anëtarëve të rinj nga Kuvendi i Shqipërisë, në muajin shkurt.
Sipas njoftimit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, në mbledhjen e sotme u miratua Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë për vitin 2025. Raporti vjetor përbën një detyrim ligjor të Bankës së Shqipërisë, me anë të të cilit realizohet llogaridhënia para Kuvendit të Shqipërisë dhe komunikimi me sistemin financiar, mediat dhe publikun. Ai përbën dokumentin më të rëndësishëm që, në mënyrë transparente, informon Kuvendin mbi vendimmarrjen e Këshillit Mbikëqyrës dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë, në përmbushje të objektivave të saj institucionalë, monetarë, operacionalë dhe zhvillimorë.
Në raport, ndër të tjera, pasqyrohen zhvillimet e përgjithshme makroekonomike në vend; politika monetare dhe ajo valutore e ndjekur nga Banka e Shqipërisë; zhvillimet në sistemin bankar dhe rreziqet potenciale me të cilat përballet stabiliteti financiar; aktiviteti mbikëqyrës, licencues dhe rregullator; aktiviteti i emisionit monetar, i sistemit të pagesave, i administrimit të rezervës valutore, statistikor, kërkimor, komunikues dhe ai i edukimit të publikut; administrimi i burimeve njerëzore; veprimtaria e kontrollit të brendshëm dhe objektivat afatmesëm të institucionit.
Gjatë mbledhjes së sotme, Këshilli Mbikëqyrës shqyrtoi dhe miratoi përdorimin e fitimit të Bankës së Shqipërisë për vitin 2025.
Sipas njoftimit zyrtar, Këshilli Mbikëqyrës u njoh dhe me informacione të tjera të lidhura me veprimtarinë e përditshme funksionale dhe operacionale të Bankës së Shqipërisë.
Ndërkohë, as në mbledhjen e sotme nuk u njoftua miratimi i raportit të radhës së politikës monetare dhe një vendimmarrje e re e lidhur me normën bazë të interesit./Marrë nga Monitor
