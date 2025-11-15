Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka bërë thirrje që të ndalen sulmet ndërkufitare dhe detare nga rebelët Houthi të mbështetur nga Irani dhe u kërkon vendeve anëtare të forcojnë përpjekjet për zbatimin e embargos së armëve kundër tyre.
Këshilli ka dënuar sulmet dhe kërkoi ndalimin e menjëhershëm të të gjitha veprimeve të tilla, “përfshirë ato ndaj infrastrukturës dhe objektivave civile”.
Rezoluta u miratua me 13 vota pro, ndërsa Kina dhe Rusia abstenuan.
Sanksionet e targetuara u zgjatën deri më 14 nëntor 2026, duke përfshirë ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e udhëtimit për rreth 10 persona, kryesisht zyrtarë të lartë Houthi dhe grupin në tërësi.
Teksti thekson se sanksione mund të aplikohen tani edhe ndaj atyre që kryejnë sulme ndërkufitare nga territori i Jemenit me teknologji raketash balistike ose cruise, si dhe sulme ndaj anijeve tregtare në Detin e Kuq ose Gjirin e Adenit.
Vendet anëtare u kërkuan të “rritin përpjekjet për të luftuar kontrabandën e armëve dhe komponentëve përmes rrugëve tokësore dhe detare”, për të siguruar zbatimin e embargos së targetuar të armëve.
Houthit kontrollojnë pjesë të mëdha të Jemenit, përfshirë kryeqytetin Sanaa, për më shumë se një dekadë.
Ata sinjalizuan se kanë ndalur sulmet ndaj Izraelit dhe trafikut detar në Detin e Kuq pas një armëpushimi të brishtë në Rripin e Gazës. Houthi-t – me sloganin “Vdekje Amerikës, Vdekje Izraelit, Mallkim mbi Hebrenjtë” – nisën sulmet ndaj Izraelit dhe anijeve në nëntor 2023, një muaj pas masakrës së 7 tetorit nga Hamasi, që ndezi luftën në Gazë.
