Ylli Manjani ka reaguar ndaj një peticioni të një grupi intelektualësh, të cilët kërkojnë të mbrohet gjuha shqipe në television dhe të shmangen në emisione se ftuari dhe së promovuari personazhe sharlatanë.

Sipas Manjanit, ata që e kanë firmosur këtë peticion, në shumicë janë për vete sharlatanë, që e kanë vendin në psikiatri.

Reagimi i Manjanit

Lexova në rrjet një letër. Disa (bajagi boll ishin) intelektuale kërkojnë t’u mbyllet goja disa “sharlatanëve” që dalin në media e flasin për gjëra jo shkencore.

Dakord, sharlatanizmi në media, aq më tepër në shkolla duhet ndaluar.

Nuk e kuptova se për kë konkretisht e kishin llafin (huq i vjetër “intelektualësh” ky), por një pjesë e mirë e atyre intelektualëve që kanë nënshkruar atë letër janë po aq sharlatanë. Sharlatanë me shkencë po të doni.

Disa prej tyre argumentojnë “shkencërisht” se monizmi është më i mirë se pluralizmi; mbyllja e gojës së tjetrit është më eficente se debati publik mbi argumente; dënimi penal pa prova që po kriminalizon shoqërinë ka dalë nga xhehneti; emigracioni që po boshatis vendin është zgjidhja më e mirë shkencore e të ardhmes së Shqipërisë…. Të dhj*sha shkencën d.m.th!

Jo pak prej tyre që e kanë ves shkrimin e letrave pas shpine (shqipe të vërtetë protoindoeuropanë), spiunllëkun e quajnë “qytetari”.

Një pjesë tjetër, Akademinë e Shkencave e konsiderojnë të reformuar me vënien në krye të një “ustai politik”, gjithashtu në mënyrë shkencore.

Ata kanë hallin e gjuhës shqipe, ndërkohë që shkrirja “shkencore” e Institutit të Albanologjisë duhet të ketë qenë zgjidhje magjike, falë reformave të qeverisë!!!

Etj, etj, etj…

Por intelektual është fjalë e madhe, me thënë të drejtën. E kemi huq të abuzojmë me këtë fjalë. E kemi të lidhur me diplomën e shkollës së lartë. Por temë tjetër kjo.

Në përgjithësi, neveris cilindo që refuzon të japë kontribut në jetën publike dhe kërkon t’i mbyllë gojën të tjerëve. Kjo nuk do të thotë aspak se ata që flasin nuk janë sharlatanë, shpifës dhe zagarë.

Por kriteri bazë që e dallon një intelektual nga një jo intelektual është kontributi për shoqërinë.

Dhe shumë prej atyre në atë letër nuk e kalojnë këtë test. Madje them se e gjithë ajo listë me “intelektualë” nuk mbërrin as deri të llastiku i brekëve të Dua Lipës, fjala vjen.

Por kam një propozim jo intelektual, por real:

Ti lutemi Ministrisë së Shëndetit të hapë sa më shumë pavijone psikiatrie nëpër spitale.

Është vërtetë keq puna.

***

Hë se harrova, po tiktok-un ta mbyllim?

Mbase do kemi ndonjë letër tjetër për këtë gjë…

/a.r