Kërkoi shtyrje të seancave për ekstradim/ Julian Assange i mohohet sërish kërkesa

Refuzohet kërkesa për shtyrje të seancave për ekstradim e themeluesit të faqes WikiLeaks, Julian Assange.

Një gjykatës britanik ka kundërshtuar ditën e sotme kërkesën e avokatëve të Assange, për të shtyrë seancat e tij dëgjimore për ekstradim, në vitin e ardhshëm. Assange është duke luftuar përpjekjet e prokurorëve amerikanë që synojnë ta dërgojnë atë në Shtetet e Bashkuara, ku 49-vjeçari australian kërkohet të gjykohet për 18 akuza, që lidhen me publikim të sekreteve të ushtrisë amerikane dhe dokumenteve tjera diplomatike një dekadë më parë.

Seancat e ekstradimit kanë nisur në muajin shkurt, mirëpo ato janë shtyrë për disa muaj për shkak të situatës së krijuar nga pandemia me koronavirus. Seancat kanë nisur në Londër më 7 shtator, pas një pauze disamujore në të cilën gjyqtari ka hedhur poshtë aplikacionin e avokatëve të Assange për të shtyrë procesin në janar të vitit të ardhshëm, për të krijuar më shumë kohë për shqyrtim të akuzave të reja amerikane.

Assange, avokatët dhe mbështetësit e tij kundërshtojnë transferimin e tij në Shtetet e Bashkuara, duke pretenduar se atje nuk do të përballet me gjyq të drejtë. Assange është arrestuar në prill të vitit 2019, pas strehimit në Ambasadën e Ekuadorit në Londër për gati shtatë vjet. Akuzat amerikane kundër Assange, që përfshijnë edhe spiunimin, bartin rrezikun e ndëshkimit me 175 vjet burgim.