Gjykata e Posaçme e Apelit nuk pranon ankimimin e Ilir Metës për ndryshimin e masës së sigurisë
Kreu i PL do të vazhdojë të qëndrojë në qeli.
Apeli vendosi mospranim të ankimimit nga ana e avokatëve të Presidentit të PL.
