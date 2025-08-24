Sunday, August 24, 2025
No Result
View All Result

Kërkohej nga Italia për trafik droge, kapet 19-vjeçari në Fier

by B K
24/08/2025 14:00
Shperndaj ne FacebookShperndaj ne Twitter

Një 19-vjeçar i shpallur në kërkim nga autoritetet italiane është arrestuar në qytetin e Fierit.

Gjykata e Riminit i ka caktuar të riut masën e sigurisë “Arrest në burg”, për pjesëmarrje në organizatë kriminale që trafikonte lëndë narkotike. Ai rrezikon deri në 10 vite burg, ndërsa tashmë autoritetet shqiptare do të nisin procedurat për ekstradimin e tij drejt vendit fqinj.

“Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, strukturat e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSh finalizuan operacionin e radhës, të koduar “Operacionalja 59”.

Gjatë këtij operacioni, u kap në Fier dhe u arrestua me qëllim ekstradimin në Itali, shtetasi Z. Z., 19 vjeç, lindur dhe banues në fshatin Cukalat, Berat.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, pasi Gjykata e Riminit i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për pjesëmarrje në organizatë kriminale që trafikonte lëndë narkotike”, njoftoi Policia.

 

Next Post
Vështirësohet pleqërimi, thellohet hendeku mes pagave dhe pensioneve

Vështirësohet pleqërimi, thellohet hendeku mes pagave dhe pensioneve

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No Result
View All Result

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com