Edhe pse protestuesit që mblidhen çdo mbrëmje para Kryeministrisë kërkojnë jo vetëm largimin e Edi Ramës, por bëjnë edhe thirrje “Berisha në burg”, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se PD do të qëndrojë fuqishëm në mbështetje të protestës dhe kërkesave të tyre, të cilat i cilësoi edhe si kërkesa të Partisë Demokratike.
Duke komentuar protestën e 4 korrikut ku ndër të tjera u soll edhe një arkivol për të simbolizuar ‘fundin politik’ të kryeministrit, Berisha tha se e konsideron atë një ripërsëritje të 20 shkurtit të vittit 1991 kur u përmbys shtatorja e Enver Hoxhës, duke injoruar ngjashmërinë me aktet e shtatorit të vitit 1998 kur arkivoli i Azem Hajdarit u soll para kryeministrisë.
Berisha i bën thirrje Ramës të dorëhiqet dhe të plotësojë kërkesat e shpalosura nga protestuesit dhe PD duke nënvizuar se fuqia e popullit do të jetë shkatërrimtare për kreun e mazhorancës
“Mbrëmë qindra mijëra shqiptarë, të mbledhur nga të katër anët e Shqipërisë dhe mbarë bota, ripërsëritën sipas njerëzve të agjencive më prestigjioze të lajmeve në botë, 20 shkurtin e vitit 1991. Ditën në të cilën shqiptarët përmbysën dhe zvarritën shtatoren e Enver Hoxhës dhe së bashku me të përmbysën kultin më të keq në të gjithë historinë e tyre. Mbrëmë, qindra mijëra protestues përmbysën, para zyrave të tij, shtatoren e narkodiktatorit Edi Rama dhe i organizuan, me simbolizma, funeralin e tij politik. Sot në vend të dorëheqjes, Edi Rama urdhëroi përsëri, të provojë apo të reklamojë suksese dhe të anatemojë protestën e qytetarëve. Ai foli për një korrje të zezë dhe ujërat që rrjedhin ndër të. Në të vërtetë mbrëmë në Tiranë ishte deti i ujërave të pastërta të popullit shqiptar që kërkon largimin e kreut të meduzës dhe qeverisë së tij kriminale, organizatës kriminale. Ndaj dhe një herë, kërkoj në emër të Partisë Demokratike, dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës dhe plotësimin e pesë kërkesave të protestuesve, të cilat janë kërkesa njëkohësisht të Partisë Demokratike. Duke shprehur mirënjohje për ata qindra mijëra shqiptarë që protestuan dje në mënyrën më të fuqishme, më madhështore, garantoj se Partia Demokratike do të qëndrojë fuqishëm në mbështetje të protestës dhe kërkesave të tyre. Sikundër denoncoj me forcën më të madhe qëndrimin indiferent, kërcënues, fyes të Edi Ramës dhe sejmenëve të tij. Dhe paralajmëroj Edi Ramën edhe një herë, i cili para tre ditësh me krenari u shpreh se kishte monopolin absolut të dhunës: Liro menjëherë të arrestuarit dhe hiq dorë nga dhuna. Mos harro, se në përballje me popullin, fuqia nukleare i takon popullit dhe ajo është shkatërrimtare për ty dhe regjimin tënd”.
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