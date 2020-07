Kryetari i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla ka shprehur mbështetjen e maxhorancës për kërkesat e opozitës së re për ndryshime në Kushtetutë.

Në një konferencë për shtyp, krah kryeministrit Edi Rama, Balla u shpreh se maxhoranca reflekton kërkesat e popullit, prandaj ka vendosur që të mbështesë edhe nismën e opozitës.

Kreu i grupit socialist u shpreh se shumica mbështet hapjen e listave, por kjo është nismë e pavarur, që nuk prek draftin e marrëveshjes së 5 qershorit me PD-LSI.

“Sot në Komisionin e Ligjeve është bërë dikutimi në parim. Pozicioni zyrtar i PS-së është që ne jemi dakord në parim me tre ndryshimet. Është shumë e rëndësishme konceptimi i një flete votimi në atë mënyrë. Na rezulton që shqiptarët duan jo vetëm që të shprehin një votë për kryetarin, por edhe një votë për kandidatët në zgjedhje. Nga ana e opozitës është marrë një iniciativë që është konform ligjeve. Sot është bërë diskutimi në parim, edhe në jemi dakord në parim për tre ndryshimet e propozuara. E rëndësishme është hapja e listave, është e rëndësishme konceptimi që qytetarët kur të votojnë. Kemi arritur në përfundimin që ne e mbështesim në parim nismën e opozitës parlamentare, maxhoranca ka qënë refleksion të asaj që kërkon shumica. Kemi 1/3 e Kuvendit me gra, këtë do të vazhdojmë ta ruajmë. Dua t’ju them që procesi i ndryshimeve kushtetueseve ecën i pavarur nga ai zgjedhor. Pra në Kodin Zgjedhor është depozituar 1 korrik plotësohet afati me 15 dhe i diskuton Komisioni i Ligjeve, nuk do të preket asnjë prej amendamendeve. Janë dy procese paralele. Duhet të konkludohen sa më shpejt ashtu siç e kërkon Kushtetuta. Kuvendi ka të përcaktuara afatet,”-u shpreh Balla.

