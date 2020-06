Anëtari i maxhorancës në Këshillin Politik për Reformën Zgjedhore Damian Gjiknuri, i ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24” tha se opozita ka shtruar në tryezë disa kërkesa, që janë absurde.

Gjiknuri theksoi se është në të mirën e opozitës së bashkuar, që Reforma Zgjedhore të mund të mbyllet.

Aristir Lumezi: Kemi pasur raste kur komisionerët janë mbrojtur nga avokatë të partive politike.

Damian Gjiknuri: Nuk ka njeri sot që për hir të vendit të punës bën krim elektoral. Në qytet nuk ndodh asgjë, se nuk ka probleme të votimeve në grup, por në fshat. Në 2009, nëse e majta do të ishte bashkë, do të kishim fituar. Kundërshtimet e rezultateve kanë qenë në tërësi politike. Në fund të fundit, rotacionet në Shqipëri kanë ndodhur. Askush nuk e mendonte se Berisha do të ishte në pushtet më 2005. Frika e opozitës është si për një gogol. I bëj thirrje opozitës që është në të mirë të tyre që procesi të mbyllet.

Opozita ka edhe kërkesa absurde. Nga njëra anë ka kërkesa që nuk janë në përputhje me rekomandimet e ODIHR, kurse nga ana tjetër nuk pranon depolitizimin e administratës, që e kërkon ODIHR-i. Nuk ka proces absolut të mirë, ama ndryshimi i rezultatit rrallë ndodh. Vetëm në zgjedhjet e Tiranës ndodhi që kishte debat. Ishte i vetmi rast ishte ky, ku votimi ishte i futur nën kthetrat e institucioneve tona.

Gjiknuri deklaroi se për implementimin e identifikimit elektronik në zgjedhjet e ardhshme financimi do të bëhej nga qeveria shqiptare dhe jo nga Bashkimi Europian.

Në rast se kjo teknologji nuk do të funksionojë, sipas tij gjithçka do kthehet tek një plan B.

“Nuk përmbyset asgjë. Procesi vazhdon normalisht, vazhdon manualisht. Nëse nuk funksionon teknologjia ka gjithmonë ka një plan B. Ne do bëjmë çmos që ta financojmë në kohë, të bëjmë edhe procedura të përshpejtuara tenderimi. Mendoj që edhe mund të implementohet por nëse vonohet votimi i ligjit…pra të mos përdoren taktika politike.. Procesi i identifikimit biometrik do të financohet nga qeveria e Shqipërisë dhe jo nga Bashkimi Europian”,- tha ai.

I pyetur për pikën që mazhoranca ia refuzon opozitës, Gjiknuri u shpreh: “Opozita nuk mund të ketë dhe depolitizim dhe politizim. S’mund të ketë proces politik dhe t’i quajmë të depolitizuar. Është standard i ODIHR”,-vijoi ai.

