Avokati Edmond Petraj tha se fillimisht protestat ishin efektive dhe nisën për shkak të pakënaqësive të qytetarëve me klasën politike.
Por Petraj shtoi se më pas, Sali Berisha angazhoi strukturat e PD-së në protestë, duke tentuar që ta përçajë dhe ‘kapë’ atë.
Lidhur me kërkesat e paraqitura në protestë nga Dritan Goxhaj, avokati Petraj tha se ato janë të njëjtat me ‘kërkesat e nxjerra nga Flamur Noka me vendimin e Kryesisë së PD-së, që i ka bërë kërkesa në Parlament’.
“Protesta edhe sikur të mbyllet sot, për mua nxori disa gjëra në pah, e para njëherë që theu frikën. Theu frikën dhe qytetarët dolën në rrugë. Unë kam insistuar pse nuk del një grup përfaqësues, që ta marrë përsipër protestën dhe ta menaxhojë si duhet. Qytetarët dolën në rrugë sepse u kishte vajtur në majë të hundës. Tani ku u gabua te protesta. Gabimi i protestës ishte që nuk nxori liderin dhe ekipin.
U gabua me pjesën e një leximi të disa kërkesave që çuditërisht 1 javë përpara i nxjerr Flamur Noka me vendimin e Kryesisë së PD-së, që i ka bërë kërkesa në Parlament. Pra përveç dorëheqjes së Ramës, 4 pikat e tjera që kanë lexuar protestuesit i ka çuar në Parlament PD. Në fillim Berisha po e shante protestën. Pas ditës së tretë të protestës, Berisha u thotë të vetëve ‘hiqeni xhaketën e politikanit paradite dhe shkoni në protestë pasdite’. Kjo nuk ndodh, është pa sens”, tha mes të tjerash avokati Petraj i ftuar në Report Tv.
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