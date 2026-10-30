Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka vendosur të pezullojë nga detyra kryeprokuroren e Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetaj, dhe prokuroren Arlinda Nallbani-Gacaferri, e cila kishte trajtuar rastin e Arlinda Zekajt, e vrarë më 25 tetor.
Vendimi vjen pas nisjes së procedurave disiplinore ndaj tyre, për shkak të dyshimeve për mosveprim dhe neglizhencë në trajtimin e kërkesave urgjente të viktimës.
Sipas arsyetimit të KPK-së, kryeprokurorja Vuçetaj ishte në dijeni të kërkesave të përsëritura të Arlinda Zekajt, si dhe të rrezikut që i kanosej jetës së saj. Ajo kishte marrë informacion edhe përmes raporteve të prokurorëve që kishin trajtuar rastet e Zekajt, njoftimeve zyrtare të Policisë së Kosovës dhe komunikimeve nga Këshilli Prokurorial dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit.
Megjithatë, sipas KPK-së, Vuçetaj nuk kishte ndërmarrë veprimet e kërkuara nga ligji për trajtimin e këtyre kërkesave. Këshilli vlerëson se neglizhenca e vazhdueshme në trajtimin e tyre kishte sjellë pasoja fatale për viktimën.
Në arsyetimin për pezullimin e prokurores Arlinda Nallbani-Gacaferri, KPK-ja ndalet veçanërisht te një rast i raportuar më 22 tetor. Atë ditë, Arlinda Zekaj kishte njoftuar Policinë për shkeljen e urdhrit të mbrojtjes, duke raportuar se në shtëpinë e saj ndodheshin nëna dhe vëllai i bashkëshortit dhe se ky i fundit e kishte kanosur.
Sipas KPK-së, prokurorja kishte udhëzuar që personi i dyshuar të intervistohej në cilësinë e dëshmitarit, pa marrë parasysh kanosjen e drejtpërdrejtë për privim nga jeta dhe nivelin e rrezikut që i kanosej Zekajt.
Këshilli thekson se Nallbani-Gacaferri ishte në dijeni të kërkesave urgjente të viktimës, edhe për shkak të detyrës së saj si koordinatore për dhunën në familje. Megjithatë, sipas vlerësimit të KPK-së, ajo nuk kishte ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore, nuk kishte marrë parasysh provat dhe faktet gjatë trajtimit të rastit dhe nuk kishte siguruar mbrojtjen e jetës dhe sigurisë së viktimës.
Për të dyja prokuroret është hapur procedurë disiplinore dhe është themeluar panel hetimor për trajtimin e rastit. Pezullimi i tyre është vendosur pas kërkesës së kryeprokurorit të Shtetit, Zejnulla Gashi, i cili kishte kërkuar edhe inicimin e procedurave disiplinore.
Sipas vendimit të KPK-së, të dyja janë pezulluar menjëherë nga ushtrimi i detyrave zyrtare, me 50 për qind të pagës, deri në një vendim tjetër të Këshillit Prokurorial.
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